Il Blitz. La Settempeda passa a casa della Vigor

VIGOR 0 SETTEMPEDA 2 VIGOR : Velaj, Tidei (27'st Lopez), Merelli (20'st Ribichini), Giordani, Pepi, Rossini, Pesaresi (40'st Morbidoni)...

di LORENZO MONACHESI
26 ottobre 2025
VIGOR

0

SETTEMPEDA

2

VIGOR : Velaj, Tidei (27’st Lopez), Merelli (20’st Ribichini), Giordani, Pepi, Rossini, Pesaresi (40’st Morbidoni) Marcantoni, Antolini, Cicconetti, Mancini (44’st Ghergo) . A disp. Taffi, Silvestri, Beruschi, Zepponi, Colonnini. All. Fontinovo.

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari (20’st Quadrini), Pagliari, Dutto, Zappasodi, Rango (32’st Bernabei), Borgiani (43’st Eugeni), Guermandi (36’st Meschini), Perez, Tulli (25’st Compagnucci). A disp. Giulietti, Monachesi, Ammora, Sfrappini. All. Pierantoni.

Arbitro: Di Maio di San Benedetto.

Reti: 12’ st rig. Tulli, 15’ st Perez.

Note: espulso: 42’pt Dutto. Ammoniti: Montanari, Tidei, Pepi, Fontinovo, Pagliari, Antolini Angoli: 3-4. Recupero: pt 1’, st 5’ .

La Settempeda in inferiorità numerica per l’espulsione di Dutto sblocca il risultato nella ripresa con Tulli (12’) che trasforma il rigore per il fallo su Guermandi. Pochi minuti dopo (15’) il raddoppio di Perez che mette al sicuro il risultato.

