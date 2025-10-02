Il blitz. Matelica fa festa con Sfasciabasti. L’Osimana resta a mani vuote

OSIMANA 0 MATELICA 1

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Caruso (13’ st Marchesini), Ercoli, Pigini, Olivera, De Angelis (1’ st Mafei), Manini (36’ st Balí), Gigli (22’ st Cantarini), Fermani, Modesti (1’ st Alessandroni). Panchina: Verdini, Rivellini, Pierucci, Taborro. All. Labriola.

MATELICA: Ginestra, Uncini, Merli, Mengani N. (1’ st D’Angelo), Tomas (29’ st Pedrini), Bucari (1’ st Sanchez), Mengani E. (16’ st Cornero), Sfasciabasti, Carsetti (21’ st Allegretti), Giuli, Bartilotta. Panchina: Bartoloni, Reti, Polli, D’Errico. All. Ciattaglia.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Rete: 33’ pt Sfasciabasti

Note: ammoniti Tomas, Alessandroni, Carsetti, Sfasciabasti.

Il Matelica espugna il Diana di misura. Alla formazione dell’ex Ciattaglia basta un gol poco dopo la mezz’ora di Sfasciabasti per esultare nell’andata dei quarti di Coppa Italia di Eccellenza. Le squadre si ritroveranno di fronte domenica, sempre a Osimo, in campionato. Per i padroni di casa niente è compromesso, ma la strada verso la semifinale si mette in salita. I giallorossi il 15 ottobre, nel ritorno, dovranno espugnare il campo maceratese per poter cogliere l’accesso in semifinale. Gli allenatori concedono spazio a coloro che sono stati meno impiegati finora. In casa Osimana scelte quasi obbligate visti gli infortuni dei vari Patrizi, Buonaventura, Mancini, con Alessandroni e Mafei che partono dalla panchina. Dopo le conclusioni di Caruso prima e Gigli poi servito da Modesti che impegnano Ginestra, esce fuori il Matelica che ci prova con Merli. Il preludio al gol di Sfasciabasti che arriva poco dopo la mezz’ora con una gran conclusione dalla distanza che infila Cingolani per il gol che deciderà la sfida. Anzi il Matelica poco prima del duplice fischio va vicina al raddoppio con Carsetti che prova a pescare il jolly da lontano, ma la conclusione termina di poco a lato. Nella ripresa è l’Osimana a provarci ripetutamente, con Cantarini che centra anche una traversa, oltre a occasioni che capitano a Mafei, Alessandroni e ancora Cantarini. Il Matelica però riesce a difendere il minimo vantaggio tornando a casa con una vittoria preziosa, confermando il buon inizio di stagione che vede la squadra maceratese primeggiare anche in campionato occupando la vetta assieme al K Sport Montecchio Gallo.