Il blitz. Sansovini: "La Sangiustese ha fatto una gara eccezionale»

"La mia formazione è stata eccezionale in una gara che ha presentato non poche difficoltà". È più che soddisfatto Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, per la vittoria a Chiesanuova, primo successo in campionato dei rossoblù che si spera possa segnare l’inizio di una ripartenza. "Abbiamo affrontato un avversario fisico – spiega – e aggressivo, ma siamo stati bravi a concedere poco alla formazione di casa in una gara dove il vento è stato anche condizionante".

C’è anche un altro aspetto che ha soddisfatto il tecnico della Sangiustese che gli fa guardare con fiducia ai prossimi impegni. "La compattezza della squadra – spiega – che si è difesa bene e poi è ripartita con efficacia". I rossoblù sono così tornati a casa con 3 preziosi punti che da oggi getteranno le basi per la gara interna con la Fermignanese. Ora c’è da mantenere questo passo per uscire al più presto da una delicata situazione di classifica. "La vittoria – spiega Sansovini, da poco tempo sulla panchina della Sangiustese – aiuta a trovare un po’ di serenità in un periodo difficile della stagione, è stata la vittoria del gruppo e dello staff perché la complicata partita con il Chiesanuova è stata vinta tutti assieme".