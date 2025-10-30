Il bollettino Azzurri subito al lavoro per preparare la sfida di sabato ai Marmi (ore 15) contro il Frosinone di Alvini. Da valutare le condizioni di Hasa, Calabrese e Parlanti

E vai col Frosinone. Così com’era successo per il dopo Venezia la Carrarese non ha il tempo per rifiatare perché c’è subito la un’altra gara da preparare. Sabato pomeriggio (ore 15) allo stadio dei Marmi arriverà la squadra ciociara, sorprendentemente quarta in classifica e reduce dall’eclatante 4 a 0 interno rifilato alla Virtus Entella. Gli azzurri, tornati a Carrara ieri alle tre del mattino, si sono allenati già nel pomeriggio ed effettueranno una seduta giornaliera tutti i giorni fino a sabato.

In queste ore ci saranno da valutare le condizioni dei tre infortunati (Hasa, Calabrese e Parlanti) mentre non ci sono problemi per Ruggeri, uscito per scelta tecnica e non per fastidi fisici. Ieri si è aperta la prevendita che per i tifosi ospiti sarà consentita soltanto ai residenti nella regione Lazio. La vecchia conoscenza Massimiliano Alvini sta facendo faville al timone della squadra più giovane del campionato. Il Frosinone ha un ruolino di marcia da big ed anche in trasferta, a parte il 3 a 0 preso a Venezia, sta viaggiando forte. Ha pareggiato a Palermo e Genova, ha vinto a Padova e Modena.

I leoni giallazzurri dopo quest’ultima giornata sono diventati i più prolifici dell’intero campionato con 18 gol fatti, uno in più della Carrarese. L’anno scorso le due squadre si divisero i 6 punti in palio. Gli apuani andarono a vincere allo Stirpe con gol di Cicconi perdendo al ritorno inopinatamente sull’unico tiro in porta avversario di Cichella.