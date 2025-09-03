Il bomber decisivo. Saporetti: "Da ravennate ed ex, sentivo molto la partita»

Il calcio ai tempi del Fvs, Football Video Support, tende a congelare le emozioni ma mantiene comunque buona parte del suo fascino in serate come quella di lunedì, in occasione del derby tra Ravenna e Forlì. E stavolta non si può dire che le emozioni siano mancate: due tifoserie con tremila spettatori totali, divise da un antico campanile, che fortunatamente non ha oltrepassato i limiti e una vecchia tradizione non scritta, che torna puntuale. Si tratta della famosa ‘legge dell’ex’ che ha visto il centravanti del Forlì, Simone Saporetti, protagonista del match con il suo gol dell’1-0 che, al 3’ della ripresa, ha deciso il 101° derby ‘Vecchia Romagna’. Un ex al quadrato: ravennate e già giallorosso.

"Essendo nato a Ravenna e avendoci giocato – confessa l’attaccante che dopo la rete ha alzato le braccia ma senza una vera esultanza – questa era una partita che sentivo particolarmente. A parte la gioia per aver segnato, il mio gol è importante per i primi tre punti del campionato dopo l’immeritata sconfitta in casa dell’Arezzo un primo passo davvero importante per tutto il gruppo".

A riguardo della sua ex squadra l’attaccante aggiunge: "È sicuramente una squadra di ottimo livello, che certamente disputerà un buon campionato. Specialmente nel primo tempo erano molto aggressivi e quando ricevevamo palla raddoppiavano la marcatura lasciandoci poco spazio".

All’inizio della ripresa, poi, le cose sono cambiate: "Nell’azione del gol è stato bravo Scorza ad appoggiarmi la palla, anche se un po’ sporca, che ha favorito la mia conclusione vincente". Poi Saporetti spende due parole sul suo inserimento in un gruppo nuovo: "Il mister è stato chiaro da subito richiedendo anche a noi attaccanti un sacrificio per aiutare la squadra. Io sono consapevole dell’impegno che ci chiede, quando la palla l’hanno gli avversari, anche se questo, ovviamente, mi toglie un filo di lucidità sotto porta". Anche se il gol segnato lunedì dimostra che può essere comunque pericoloso.

Insomma, "questa bella vittoria – conclude Saporetti – è fondamentale per la nostra squadra. Partire nel primo match casalingo con i tre punti davanti ad un pubblico così è, senza dubbio, un fattore che ci spingerà a dare ancora di più partendo dalla prossima trasferta domenica sera sul campo della Sambenedettese". Parola di bomber.

Franco Pardolesi