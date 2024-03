Il bomber di casa "Meritavamo di più"

Il decimo gol stagionale di Mattia Tirelli, firmato a metà della ripresa del match di domenica scorsa contro il Victor San Marino, stava per regalare al Ravenna un successo che manca da 3 turni. L’1-1 finale, non ha tuttavia cancellato lo sbarco in doppia cifra del ventunenne attaccante bresciano, tornato al gol dopo 9 turni di astinenza: "Come avevo detto in una precedente intervista, il gol mi mancava, ma non è mai stato un peso. Certo, ci pensavo. Quale attaccante non ha voglia di fare gol? Per me, segnare e vedere la gente esultare, è l emozione più grande che ci sia. Sono contento perché 1° e il decimo gol sono stati i più duri, vista la difficoltà di doversi sbloccare due volte".

Tirelli, che l’anno scorso al Brusaporto si era fermato a quota quattro,e che l’anno precedente era arrivato a quota 7 col Real Calepina, ha segnato sempre e solo al Benelli. Un ‘10 su 10’ per la gioia dei tifosi giallorossi, anche se col Victor è rimasto un po’ di amaro in bocca.

"Peccato, siamo rammaricati. Riguardando la partita, è un dato oggettivo che avremmo meritato qualcosa in più. È ovvio poi che, magari, quando non riesci a concretizzare le occasioni che ti capitano, può succedere che, gli avversari, facciano un tiro e riescano a segnare. Il calcio è anche questo. Ci sta girando un po’ male, ma, come ho già detto, sono sicuro che, prima o poi, le cose torneranno a riequilibrarsi". Tirelli è diventato un punto fermo nelle scelte offensive di mister Gadda, a prescindere dal compagno di reparto (Sabbatani, Diallo, Varriale o Pavesi): "Il mio modo di giocare è sempre lo stesso, non importa chi gioca con me. Cerco di dare sempre il massimo in quello che faccio, e cerco di fare quella corsa in più, se serve, anche perché ho accanto compagni molto forti e con molta più esperienza di me. Sabbatani magari ne gioca poche da titolare, ma quando entra ha dimostrato cosa è in grado di fare; Pavesi, che prima dell’infortunio era infermabile, ora è rientrato e ci sta dando una grande mano; Varriale, quando entra, sembra che abbia una moto al posto delle gambe; Diallo, dentro l’area è una sentenza. In attacco, ognuno ha le proprie caratteristiche e stiamo cercando di sfruttarle il più possibile per raggiungere un obbiettivo importante".

Centrato l’obiettivo personale, adesso si guarda oltre: "Il mio traguardo iniziale – ha concluso Tirelli – era di farne almeno 10. L’ho raggiunto con qualche giornata d’anticipo e sono molto contento, anche perché, nei pochi anni di carriera tra i grandi, è la prima volta che raggiungo la doppia cifra. Ora si continua a pensare a quello che possiamo fare tutti insieme. I gol che verranno d’ora in poi? Saranno tutto di guadagnato".