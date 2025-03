Il bomber punisce ancora il Siena. "Grande emozione scendere al Franchi. Ce la siamo giocata senza alcuna paura»

Come lo scorso anno è stato Alessio Sacconi (nella foto) a segnare l’1-1 del Terranuova. "Una grande emozione – ha affermato – giocare in uno stadio come il Franchi per noi è un privilegio. L’ultima volta che c’ero stato ero in tribuna per una partita di Serie A… La mia ragazza poi è di Siena, fa ancora più effetto".

"E’ stata, da parte nostra, una buona gara – ha aggiunto l’attaccante –, al cospetto di una squadra forte. Alla fine, però, avevamo poco da perdere: il mister ci aveva chiesto di affrontare i bianconeri senza paura ed è quello che abbiamo fatto. Loro hanno avuto molte occasioni, anche più di noi, ma alla fine siamo riusciti a trovare l’episodio del pareggio. Sapevamo che, avendo una rosa ampia e forte, avrebbero potuto farci male in ogni momento, ma avevamo anche visto che hanno sempre incontrato difficoltà a chiudere le partite. Quindi anche nell’1-0 siamo stati bravi a non abbatterci e non subire il 2-0. Dopo il pareggio, l’inerzia della partita ci ha portato un po’ a crederci".