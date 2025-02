Il bomber ritrovato Finalmente Di Renzo: "Ne avevo proprio bisogno. Ora nove finali"

Con 6 reti segnate nelle amichevoli, è stato il capocannoniere del calcio d’agosto. Con 3 centri è anche il capocannoniere della Coppa Italia, assieme a Guida. Ma, in campionato, aveva segnato solo 2 volte, a San Mauro Pascoli e Corticella. La doppietta di domenica, in nemmeno due giri di lancetta, lo ha riportato agli onori delle cronache. Luca Di Renzo è stato fra gli indiscussi protagonisti del 4-0 rifilato all’United Riccione. "Avevo una voglia di segnare che non si può immaginare. Sto vivendo una stagione un po’ particolare, però, adesso, voglio godermi questa vittoria e questa doppietta, insieme ai miei compagni".

Venti gol con la Roma City lo scorso anno e 21 col Vado l’anno prima. Il biglietto da visita estivo era ‘importante’. L’uno-due contro l’United avrà risolto i problemi? "Se mi sono sbloccato, lo dirà il futuro. Per noi attaccanti, fare gol è importantissimo. Tra l’altro, sento molto nitidamente la differenza, fra quando segno e quando non segno o non gioco. È inutile girarci attorno, il gol è fiducia. Fisicamente sto bene. La verità è che ogni annata è diversa dalle altre. Può succedere che ci siano momenti più difficili. L’importante è stare sul pezzo e reagire; io ho cercato sempre di allenarmi bene, di essere positivo. Purtroppo non c’è una ricetta specifica per risolvere questo problema".

Dopo il gol segnato alla Sammaurese alla seconda giornata, Di Renzo è rimasto fuori 4 turni per un problema al ginocchio: "L’infortunio non mi ha certamente avvantaggiato. Stavo bene, ed ero partito benissimo. Complessivamente ci ho messo 2 mesi per ritrovare la condizione. Per fortuna è acqua passata. Adesso guardo avanti. Ci sono 9 finali di campionato da affrontare e una semifinale di Coppa Italia, domani. A prescindere da chi farà gol, dobbiamo vincere questo campionato a tutti i costi. Zagre, Lo Bosco, Manuzzi, Guida, non importa chi segna. Siamo tutti giocatori importanti. Ci troviamo tutti bene assieme, siamo un bel gruppo. Dipende solo da noi".

Il trentaquattrenne attaccante piemontese è quindi tornato sul 4-0 all’United Riccione: "Non è mai facile affrontare squadre che lottano per salvarsi. Sapevamo che, una volta sbloccata, sarebbe diventata un’altra partita. Guida ha realizzato un gran bel gol, poi l’abbiamo portata a casa nella ripresa, con delle belle giocate".

Roberto Romin