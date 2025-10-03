Il bomber. Spagna ha segnato 3 dei 6 gol del Trodica: "Un risultato frutto del lavoro di squadra»

Stefano Spagna si è fatto subito valere: dei 6 gol del Trodica la metà portano la sua firma. "Io – dice il giocatore – sono quello che deve finalizzare, ma c’è dietro un grande lavoro che parte dal portiere e coinvolge ogni giocatore della rosa". La società si è fatta notare sul mercato assicurandosi elementi di assoluto valore per l’Eccellenza, molti dei quali provenienti da categoria superiore: ciò magari spinge le avversarie a dare un qualcosa in più. "In campo si è notato che gli avversari mettono più del 100% per battere un Trodica che conta tanti nomi di valore. Il mercato ha avuto un suo effetto sotto questo punto di vista".

Ma adesso c’è da pensare al Tolentino che domenica sarà di scena a Trodica. "Dobbiamo scendere in campo – dice il giocatore al primo anno al Trodica – per fare ciò abbiamo dimostrato di sapere fare, avere la giusta concentrazione e dare tutto sapendo che dall’altra parte c’è un avversario di valore". Il Trodica è formato da tanti nomi importanti, ma queste individualità hanno già formato una squadra? "Sì. La rosa è formata da da bravi ragazzi e gente umile, il gruppo si rafforza con i risultati e sono certo – conclude Spagna – che con il tempo diventeremo ancora più forti e competitivi".