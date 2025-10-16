Il braccio di ferro. Spettacolo e occasioni tra Matelica e Osimana. I locali stringono i denti e passano il turno

2

OSIMANA

2

: Ginestra, Uncini (40’ st N. Mengani) Merli, D’Angelo, Sfasciabasti, Tempestilli, E. Mengani, Bianchi, Cornero (23’ st Vilson), Pedrini (33’ st Carsetti), Bartilotta (46’ st Bucari). All. Ciattaglia.

OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Marchesini (45’ st Cantarini), Olivera, Patrizi (1’ st Alessandrini), Pigini, Fermani (43’ st Modesti), Manini (1’ st Ercoli), Gigli, Mafei, Caruso (15’ st Pagliarini). All. Labriola.

Arbitro: Salvatori di Macerata.

Reti: 12’ Pedrini, 27’ Gigli, 35’ Mengani (rig.), 43’ Mafei.

Note: angoli 8-2 per gli ospiti. Espulso al 43’ st Carsetti.

Il Matelica stringe i denti e passa il turno di Coppa, approdando in semifinale dove affronterà il K Sport Montecchio Gallo che ha eliminato l’Urbino. Dopo il successo dell’andata (1-0) la formazione di mister Ciattaglia ha giocato un ottimo primo tempo, portandosi per due volte in vantaggio, ma venendo poi ripresa da un combattivo avversario. Poi nella ripresa mister Labriola ha provato subito a vincerla e nel finale il Matelica, rimasto in dieci per il doppio giallo rimediato da Carsetti, si è difeso tenacemente fino al decimo minuto di recupero, riuscendo comunque a portare a casa il risultato. Un’importante iniezione di fiducia per i biancorossi, privi peraltro di Allegretti, D’Errico, Sanchez e Montella e con il centrocampista Caleir Vilson tenuto a riposo – fino a metà ripresa – in vista del derby di domenica a Fabriano.

La cronaca. Al 12’ sblocca Pedrini con un bel sinistro dopo uno scambio veloce con Cornero. Al 18’ e al 20’ Mengani sfiora il raddoppio con due bordate, ma la prima viene respinta da Cingolani, mentre la seconda finisce di poco sul fondo. Al 27’ pareggia l’Osimana con un rasoterra di Gigli da centro area. Quindi lo stesso Mengani si procura un calcio di rigore (fallo di Pigini) e lo trasforma con un secco tiro a fil di palo. Prima del riposo però gli ospiti riacciuffano il pari con un colpo di testa di Mafei su cross di Magini. Nella ripresa Alessandroni ha due occasioni da gol, ma non le concretizza.

