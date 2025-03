Il braccio di ferro. Tre punti d’oro per il Corridonia. La Settempeda torna a mani vuote

3

SETTEMPEDA

0

: Mazzocca, Garbuglia, Bordi (1’st Monti), Bedetta Nicola (44’st Carpineti), Del Moro (40’st Alberione), Dutto, Atzori, Pucci, Ulivello, Galdenzi (35’st Ruzzier), Lattanzi (35’st Kakuli). A disp.: Seghetti, Bedetta Filippo, Diamanti. All.: Fondati.

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Dolciotti, Farroni (35’ st Salvatelli), Massini (35’st Cappelletti), Mulinari, Pagliari, Palazzetti, Pariani (40’st Staffolani Alessandro), Perez, Sfrappini (37’st Boldrini). A disp.: Bartolini, Ceci, Eugeni, Siguismondi, Staffolani Leonardo. All.: Ciattaglia.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 43’ rig. Ulivello, 20’st Atzori, al 31’st Galdenzi.

Note: ammoniti: Mazzocca, Del Moro, Monti, D’Angelo, Massini e Pagliari. Angoli 4-3.

Il Corridonia alla ricerca di punti salvezza e la Settempeda per i playoff. Ci sono le premesse per assistere ad una partita con squadre molto motivate. Alla fine vince con pieno merito la squadra di Fondati (foto) che fornisce una delle migliori prestazioni stagionali. Nel primo tempo le squadre si danno battaglia in modo abbastanza equilibrato. Sul finale c’è l’episodio che sblocca il risultato con l’arbitro che assegna il rigore per fallo di mano di Massini, dal dischetto trasforma Ulivello. Nella ripresa il Corridonia cerca il raddoppio, mettendo spesso in difficoltà la difesa che capitola di nuovo al 20’ con Atzori che approfitta di una indecisione. L’ultima marcatura porta la firma di Galdenzi che anticipa Pettinari e insacca.

Quintino Pieroni