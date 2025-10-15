Il brutto primato granata: troppi gol subiti. E il 5-0 ad Ascoli amplifica l’allarme

Ci sono già almeno un paio di dati che pesano negativamente sulla testa del Pontedera. Macigni che sarebbe meglio togliere o quanto meno lasciare isolati nel corso della stagione. Il 5-0 subito ad Ascoli rappresenta infatti il passivo più pesante fatto registrare nel girone B in queste prime 9 giornate, ossia in 89 partite e non 90 perché Juventus NG-Campobasso si giocherà il 22 ottobre. Questo risultato ha tolto il poco ambito record ad un 4-0, incassato indovinate un po’ da chi? Esatto: sempre dal Pontedera, nella partita persa in casa con il Campobasso alla quinta giornata. Questo vuol dire che la squadra di Menichini detiene primo e secondo posto delle sconfitte più pesanti del girone. Inevitabile che il Pontedera detenga anche il primato di squadra più battuta del girone, con 19 reti al passivo, davanti al Bra, con 17, e alla Juve con 16, che però ha una partita in meno. Curioso tuttavia il fatto che i granata abbiano preso praticamente la metà dei gol complessivi, 9 su 19, in soli 180 minuti. Quelli, appunto, contro Campobasso e Ascoli. Cifra che sale a 12 in tre partite, quindi a oltre il 60%, se si aggiunge anche lo 0-3 interno contro l’Arezzo alla seconda giornata.

Nelle restanti 6 partite la porta difesa prima da Vannucchi e ora da Biagini è comunque stata sempre violata. Una volta a testa da Torres, Pineto, Rimini, Forlì e Gubbio, due volte dalla Ternana. In 9 partite, quindi, non c’è stato ancora un clean-sheet. Questi...record alla rovescia si addolciscono un po’ se si va a spulciare nei giardini degli altri, ossia in quelli dei gironi A e C. Intanto la manita di Ascoli non detiene più il primato ed è in compagnia. Altri due 5-0 sono stati infatti i finali registrati nel girone nord da Vicenza-Lumezzane alla prima giornata e Brescia-Pro Vercelli alla terza giornata, mentre il passivo più grande fatto registrare è di 6-0. Uscito due volte, entrambe nel girone sud, e rifilato dal Catania al Foggia alla prima giornata e dal Trapani al Latina alla seconda. E poi ci sono altri tre 4-0 da mettere insieme a quello granata. Sono i poker inflitti dalla Pro Vercelli al Dolomiti Bellunesi nell’ottava giornata del girone A, dal Crotone in casa dell’Altamura alla seconda giornata del girone C, dal Catania al Monopoli alla terza giornata del girone C e dal Benevento all’Altamura nell’ultimo turno giocato, sempre nel girone meridionale. A questi risultati eclatanti va aggiunto anche un Atalanta-Casarano 6-2 alla seconda giornata nel girone C. Il Pontedera mantiene invece lo scettro solitario tra le 60 squadre di Serie C per i gol subiti. Dietro ai 19 dei granata ci sono i 18 del Giugliano (C) e i 17 di Pro Patria (A), Bra (B), e Picerno (C). Un primato da cedere prontamente.

Stefano Lemmi