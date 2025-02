Il brutto risveglio del Pontedera, passa il Carpi. Si ferma la striscia positiva dopo tre centri

PONTEDERA

0

CARPI

2

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (36’ st Migliardi), Pretato (25’ st Martinelli), Moretti, Perretta; Guidi (25’ st Lipari), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (11’ st Gaddini); Italeng (11’ st Corona). A disp: Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (42’ st Calanca), Rigo; Puletto, Amayah, Figoli (42’ st casarini); Cortesi (36’ st Saporetti); Fossati (31’ st Campagna), Sall (36’ st Gerbi). A disp: Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Mandelli, Calanca, Stanzani, Petito, Contiliano, Mazzoni. All. Serpini.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Marcatori: 16’ pt Fossati, 28’ Cortesi st.

Note: spettatori 596; espulso Corona al 44’ st per fallo di gioco; ammoniti Contiliano (dalla panchina) Pretato, Guidi, Cortesi, Figoli, Gaddini, Cerretti; angoli 3-9.

Pontedera - Il volo si è interrotto. Si è infranto su un Carpi che con un gol per tempo si è portato via un meritato 2-0 facendo un figurone al Mannucci. A bocce ferme bisognerà stabilire quanto è stato il Pontedera a far grande gli ospiti o quanto siano stati gli ospiti a rimpicciolire (rispetto alle ultime prestazioni) i granata. Fatto sta che il tonfo fa male perché arriva dopo tre vittorie di fila che avevano illuso e fatto salire il Pontedera fin dentro i play off, ma da dove adesso è di nuovo uscito. Rispetto al 2-0 di Campobasso, Menichini ha sfruttato subito il rientro di Vitali e dato fiducia a Italeng come punta più avanzata. Il campo però ha replicato la gara col Pineto, con il Pontedera che si trovò ben presto costretto a inseguire il risultato (comunque poi vincendo, contrariamente a stavolta). Allora dopo 10’, ieri dopo 16’, quelli necessari a far materializzare la legge non scritta del gol dell’ex con il bel diagonale da dentro area di Fossati (in panchina c’era l’altro ex granata, Stanzani). Lo svantaggio non ha scosso più di tanto l’avvio un po’ confusionario di Ladinetti e compagni, che hanno dato il primo squillo di sveglia al 29’ con un destro forte ma centrale dal limite di Guidi respinto di pugno da Sorzi, rischiando invece poco dopo sul destro a giro di Figoli sventato da Calvani (32’). Complessivamente nella prima frazione il Carpi si è fatto preferire per dinamismo e bontà di manovra, rintuzzando sul nascere ogni velleità del Pontedera. Che infatti anche nella ripresa e nonostante le sostituzioni non è riuscito a cavare il classico ragno dal buco. Il Carpi è parso impenetrabile, Sorzi è stato sostanzialmente a guardare e poco prima della mezzora un dormita generale della difesa ha consentito a Cortesi di intrufolarsi nel cuore dell’area e infilare Calvani, mentre poco dopo è stato Sall a colpire il palo (32’). Le conclusioni dei neo entrati Gaddini e Lipari oltre il 90’ non sono servite a riaprire qualche pertugio di speranza ad una gara che ha visto il rosso diretto (forse eccessivo) a Corona. Peccato...

Stefano Lemmi