Il calciatore. Candido saluta la Robur:: "Ho dato tutto»

Roberto Candido è tra i tanti che avrebbero meritato una conferma in bianconero che però non è arrivata. "Mi sono goduto ogni singolo momento del mio biennio – ha detto l’ex numero 7 al Fol -. Ho vissuto molti più momenti di gioia e di felicità rispetto a quelli negativi, come lo stop ad inizio stagione per quel problema di salute. Mi sento onorato di aver avuto questa possibilità e fiero di aver vinto il campionato di Eccellenza perché ha segnato la rinascita per la Siena calcistica". Non ha rimpianti il trequartista lombardo che però ammette: "Forse le aspettative di quest’ultima stagione erano quelle di fare un campionato da giocarsi per stare in alto fino alla fine. Penso che chiunque a Siena debba avere questo tipo di ambizione. Il tempo ha detto che altri sono stati più bravi di noi, è una cosa che fa parte del calcio. Credo che comunque il Siena abbia tempo e modo per togliersi la soddisfazione di tornare tra i professionisti".

Infine sulla mancata riconferma. "Nel calcio ci sono dei cicli e avevo capito che alla fine di questo biennio sarebbe cambiato qualcosa. Guerri l’ho sentito personalmente e l’ho ringraziato. Ho dato tutto, quando uno è in pace con se stesso non ha da recriminare".