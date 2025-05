Il calcio d’estate a Montemurlo. Torneo dei Rioni. Ecco tutte le partite

Una delle competizioni calcistiche più attese, a Montemurlo, ormai una vera e propria tradizione estiva. A partire dal 16 giugno, sei formazioni che rappresentano il territorio si daranno battaglia con l’obiettivo di arrivare alla finalissima del 22 luglio prossimo che consegnerà il trofeo ai vincitori. Si tratta del "Torneo dei Rioni" di Montemurlo, giunto ormai alla trentaquattresima edizione. Una competizione che in passato ha visto partecipare anche ex-calciatori professionisti, come l’ex-attaccante del Prato Diego Silva Reis. E che si preannuncia interessante anche per quest’anno, considerando il calendario ufficializzato pochi giorni fa dal Comitato Rioni Montemurlesi: tutte le partite si giocheranno come di consueto all’"Ado Nelli" e la gara inaugurale vedrà sfidarsi lunedì 16 giugno i campioni in carica del Rione Popolesco ed il Rione Novello.

La sera successiva sarà la volta di Morecci – Fornacelle, mentre la prima giornata si chiuderà (dopo un giorno di pausa) il 19 giugno con Oste – Bagnolo. La seconda giornata inizierà il 20 giugno con Novello – Strada Molino, per proseguire il 23 giugno successivo con Fornacelle – Popolesco ed il 24 con Bagnolo – Morecci. Avanti con la terza giornata: mercoledì 25 giugno Oste – Strada Molino, il 27 giugno seguente Novello – Fornacelle ed il 1 luglio Popolesco – Bagnolo. A fare da intermezzo, ci sarà il corteggio storico (29 giugno) e la manifestazione enogastronomica "A spasso con l’Oste" (30 giugno). La quarta giornata proporrà invece Strada Molino – Morecci (2 luglio) Fornacelle – Oste (3 luglio) e Bagnolo – Novello (7 luglio). Ed il quinto turno completerà la prima fase: dopo Strada Molino – Popolesco (8 luglio) e Morecci – Oste (10 luglio) sarà la classifica a delineare i successivi incroci: le prime due classificate accederanno direttamente alle semifinali (17 e 18 luglio) dove sfideranno le due vincitrici dei playoff che riguarderanno le formazioni classificatesi dal terzo al sesto posto (programmati per il 14 e 15 luglio). L’ultimo atto il 22 luglio: in palio ci sarà la coppa.