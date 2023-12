IL CALCIO dilettanti NEL RINNOVATO FORMAT SOCIALTV. ’Palla al centro Versilia Football Planet’ il lunedì in diretta alle 21.30 dal Marco Polo SC

’Palla al centro’ e il ’Versilia Football Planet’ si uniscono e diventano una cosa sola per raccontare sempre meglio il calcio dilettantistico versiliese sui social e in tv. Il programma di successo, ormai un vero "cult" nel settore, è nato nel 2016 da un’idea di Simone Ferro e di Claudio Gabbrielli. Per quattro anni è andato in onda su 50News Versilia. Poi dopo la pandemia è passato su NoiTv per tre anni. E adesso si ripensa in una nuova veste, rinnovata nel logo e nel nome ma sempre con la stessa passione nello sviscerare e approfondire tutti i temi del pallone locale (... e non solo). La trasmissione, giunta al suo 8° anno di fila di vita socialtelevisiva (con più di 300 puntate alle spalle) da qui in avanti si chiamerà "Palla al centro Versilia Football Planet". Sarà in diretta facebook ogni lunedì sera alle 21.30 sull’omonima cliccatissima pagina (che vanta circa 20mila followers). E poi anche in differita tv il giovedì alle 22.30 sul regionale Canale 88.

Alla conduzione è confermato come anchorman il giornalista Simone Ferro che avrà tre ospiti in studio sempre diversi ogni settimana al Marco Polo Sports Center di Viareggio per scendere nei dettagli dei campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria in cui militano i club versiliesi.

In regia la novità Andrea Ristori. La trasmissione è una produzione MC26 di Marco Calamari, in collaborazione con il Pool Sportivo Station Versilia di Claudio Gabbrielli. "Palla al centro Versilia Football Planet" va in diretta ogni lunedì sera a partire da questo 4 dicembre e sino al termine della stagione calcistica a fine maggioinizio giugno 2024. Con magari anche qualche novità estiva in serbo...

Nella prima puntata “anteprima“ di lunedì prossimo ci saranno ospiti il super-bomber Lorenzo Benedetti del Seravezza Pozzi in Serie D, l’allenatore Pietro Cristiani del Camaiore in Eccellenza ed il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani del Viareggio in Promozione.