Il calcio ’in rosa’. Squadre femminili domenica in campo alle 15,30

Domenica pomeriggio scenderà in campo anche il Siena Fc Femminile: al Bertoni dell’Acquacalda, alle 15,30, arriverà la Carrarese. L’ingresso è gratuito e, a contorno della gara, si svolgeranno attività dedicate a grandi e piccini (trucca-bimbi, musica, giochi e competizioni con premi in palio…): "Porta la tua famiglia. Porta i tuoi amici. Porta tutta la città. Riempiamo gli spalti. Tifiamo insieme. Mostriamo il nostro orgoglio" l’invito della società. Le bianconere si presenteranno in campo forti del successo di San Piero a Sieve e con la voglia di proseguire la loro marcia vittoriosa.

Il Siena Calcio femminile, invece, domenica, sempre alle 15,30, sarà impegnata al Comunale di Badia al Pino con il Tegoleto, affatto abbattuto dai primi due inciampi stagionali. "Abbiamo appreso la notizia che Jenny Damgaard ha concluso la sua esperienza con il Siena Fc per intraprendere una nuova sfida internazionale – il messaggio del club presieduto da Riccardo Magrini –. Abbiamo avuto la fortuna di collaborare per alcune cose ed abbiamo intuito il suo grande spessore professionale, e le auguriamo ogni successo per il suo futuro. La ringraziamo per la sua amicizia. Con affetto".