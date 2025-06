Il calciomercato impazza: quanti affari. Il Viareggio è pronto alla rivoluzione

Viareggio in attesa dell’ufficializzazione dell’accordo (ormai definito già da giorni) con il GhiviBorgo, con la conseguente salita immediata in Serie D, ribolle come la piazza più calda del mercato del calcio locale... e non solo. Anzitutto va scelto il nome dell’allenatore, col cerchio che sembra essersi stretto sempre più attorno ai nomi di Gianluca Savoldi (il quale continua ad essere il favorito per la panchina delle zebre... avendolo anche già comunicato al Renate), di Simone Venturi e di Lucio Brando. Il Viareggio, che si allenerà alle 14, intanto col direttore responsabile Alberto Reccolani ha messo a punto già le sue prime riconferme nel parco giocatori. In porta resta capitan Andrea Carpita (nella foto) che affiancherà un altro portiere over che verrà preso: occhio tra i pali alle piste Francesco Pacini (appena venuto via dal Poggibonsi), Davide Adornato (ex Real FQ) o Matteo Cipriani (sarebbe un gran ritorno per il pratese ex Livorno che ora è alla Correggese). In difesa rimangono il jolly Tommaso Ricci e il terzino sinistro Leonardo Bertelli, a centrocampo il versatile Cosimo Belluomini. Mancano le ufficialità ma per questi 4 elementi viareggini giungeranno nei prossimi giorni. Il prossimo obiettivo delle zebre ora è tenere il centrale Luca Bertacca. Fra i tanti non riconfermati ha molto mercato la punta Mattia Morelli, che piace al Castelnuovo.

Simone Ferro