Il calendario. Ancora tre partite prima della sosta. Stop al campionato il 24 e il 31 marzo

Le tre partite in calendario prima della sosta – il campionato si fermerà il 24 e il 31 marzo, per riprendere il 7 aprile – potrebbero essere determinante o quasi per il Siena e non solo. Sui play off incombe la spada di Damocle della forbice. Nel prossimo fine settimana, con il Siena impegnato in casa della Colligiana, la squadra di Scardigli ospiterà la Nuova Foiano, mentre il Terranuova Traiana, al momento terzo, osserverà il turno di riposo. La giornata successiva (10 marzo) sarà quella in cui andrà in scena lo scontro diretto tra la prima e la seconda forza del raggruppamento, partita che potrebbe davvero dare la sterzata decisiva alla stagione del Siena (il Terranuova Traiana ospiterà l’Asta). Nel turno che anticiperà lo stop, la Robur sarà impegnata nella trasferta di Anghiari, sul campo della Baldaccio Bruni, mente il Signa aprirà le sue porte alla Fortis Juventus, il Terranuova giocherà in casa del Pontassieve. Alla ripresa delle ostilità il calendario offrirà ai ragazzi di Magrini la sfida interna con l’Audax Rufina, a quella di Scardigli la gara esterna con la Lastrigiana, mentre i valdarnesi se la vedranno con lo Scandicci. Negli ultimi tre turni, questi gli incontri in programma: il 14 aprile: Castiglionese-Siena, Signa-Firenze Ovest e Rondinella-Terranuova; il 21 aprile: Siena-Mazzola, Sinalunghese-Signa e Terranuova-Colligiana; il 28 aprile: Foiano-Siena e Signa-Terranuova.