Il calendario dà una spinta al Forlì. Le altre regine dovranno venire al Morgagni

Un campionato con tante protagoniste, equilibrato, che si annuncia incerto fino alla conclusione. Dopo la 20ª giornata (terza di ritorno) la classifica del girone D recita, in ordine strettamente alfabetico: Forlì, Ravenna e Tau Altopascio 45 punti; Pistoiese 40; Lentigione 39. I verdetti di domenica scorsa, infatti, hanno accorciato la classifica: un ‘triello’ in fuga e inseguitrici che non mollano, con 14 tappe dalla conclusione e la serie C come premio per il primo posto finale.

La ‘classifica avulsa’, ovvero i punti che in caso di parità le tre regine hanno raccolto negli scontri diretti, vede al momento il Forlì terzo per le sconfitte nei due match dell’andata. Ma il fattore positivo è che i prossimi scontri diretti vedranno Gaiola & Co ospitare al Morgagni quattro delle cinque big con l’unica trasferta sul campo del Lentigione. Proprio nei prossimi turni il calendario vedrà i cosiddetti ‘big match’ susseguirsi aumentando l’interesse dei tifosi. Tanto per cominciare, domenica prossima il Ravenna cercherà di stoppare la vigorosa risalita della Pistoiese che sbarcherà allo stadio Benelli forte di cinque successi consecutivi. Il Forlì cercherà di portare a casa il bottino pieno dal campo del Corticella, l’ex squadra dell’allenatore biancorosso Miramari. Ma l’impegno sulla carta più facile è quello del Tau Altopascio, che ospiterà la Zenith Prato, che pure ha appena espugnato lo stadio Morgagni.

La settimana successiva, domenica 2 febbraio, il piatto forte del girone D sarà proprio Forlì-Tau Altopascio. La sorprendente mina vagante del torneo che sta dimostrando, a suon di gol, di aver superato un breve momento di crisi. Una serie di tre successi filati con tredici gol rifilati alle malcapitate San Marino (5-0), Imolese (1-4) e United Riccione (4-0). Nella stessa giornata in programma anche un Pistoiese-Lentigione che in pratica sarà un vero e proprio spareggio tra chi può ancora ambire ai piani altissimi della classifica.

Per due giornate non sono poi previste partite di cartello: i galletti se la vedranno con Fiorenzuola, fuori casa, e Cittadella Vis Modena in viale Roma. Il mese di febbraio si chiuderà però, domenica 23, con la trasferta del Forlì in Emilia sul campo sintetico del roccioso Lentigione. Sul calendario, la data cerchiata in rosso è però quella di domenica 23 marzo col derby casalingo contro l’ambizioso Ravenna. Può essere la madre di tutte le partite.

Da notare che il Ravenna sfiderà le altre ‘regine’ sempre in trasferta nel girone di ritorno: sul campo del Tau dovrà andare il 6 aprile. Mentre il Forlì chiuderà la serie dei big match in casa contro la Pistoiese, prima di Pasqua (17 aprile) a 6 turni dalla fine.