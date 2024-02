Il calendario. Domenica prossima il derby al ’Manni’ con la Colligiana

Dopo il successo con la Rondinella Marzocco, la Robur si godrà qualche ora di riposo, per poi riprendere gli allenamenti sul campo di Uopini, in vista della prossima fatica: Bianchi e compagni sono attesi dalla sfida con la Colligiana – reduce dal pareggio di sabato in casa della Nuova Foiano – in programma allo stadio Gino Manni, domenica alle 14,30. Alla ripresa della preparazione saranno da valutare le condizioni di Pagani, assente ieri per un piccolo fastidio all’adduttore: escluse lesioni, il bianconero dovrebbe essere a disposizione per il match con i biancorossi. In infermeria anche il lungodegente Cristiani, ai box da oltre un mese per una lesione muscolare: per il suo rientro ci sarà da aspettare ancora un po’, probabile che torni abile e arruolabile dopo la sosta, quindi per il primo fine settimana di aprile.