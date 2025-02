Il calendario. Il 9 marzo riposo. Scontro diretto il 23 a casa del Foligno

La sfida sul campo della Sangiovannese aprirà domenica prossima, il marzo bianconero. Il week-end successivo, la squadra di Magrini ‘riposerà’: la sfida con il Terranuova Traiana è stata infatti posticipata a sabato 15 marzo, alle 14,30, fine settimana in cui saranno invece le altre squadre a fermarsi per la Viareggio Cup. Il campionato riprenderà domenica 23 marzo: la Robur busserà alla porta della Fulgens Foligno, per uno scontro diretto di valore, per la classifica. Sette giorni dopo Bianchi e compagni ospiteranno al Franchi il Figline: da questa data le partite inizieranno alle 15. Domenica 6 aprile in programma la trasferta in casa del Trestina, domenica 13 la gara casalinga con il Follonica Gavorrano. Giovedì 17 aprile il turno pre-pasquale, con la Robur impegnata sul campo della Fezzanese. Domenica 27 aprile andrà in scena Siena-Ostiamare. A chiudere la stagione (regolare) bianconera il derby di Grosseto, domenica 4 maggio.