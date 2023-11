Il calendario. Robur in trasferta contro l’Audax Rufina

La partita di domenica sul campo dell’Audax Rufina chiuderà, per la Robur, il mese di novembre. E dicembre (domenica 3) si aprirà con il botto: al Berni di Badesse arriverà infatti la Castiglionese. La settimana successiva i bianconeri affronteranno il Mazzola: la gara dovrebbe giocarsi al Manni di Colle Val d’Elsa e, visto che la Colligiana gioca in casa, la sfida potrebbe essere anticipata. Domenica 17 dicembre la squadra di Magrini, per l’ultima giornata del girone di andata, ospiterà la Nuova Foiano. La pausa per le festività natalizie, sarà però posticipata dal recupero della decima giornata rinviata per il maltempo che ha colpito a inizio novembre molte zone della Toscana. Il comitato regionale ha fissato come nuova data sabato 23 dicembre, ma le società possono comunque trovare una accordo per giocare un altro giorno. Non è escluso che Rondinella Marzocco-Siena possa disputarsi venerdì 22.