IL CALENDARIO. Sabato la Lucchese al Comunale

Mancano quattro giornate al termine del girone d’andata e prima della pausa natalizia. Quattro turni in cui cercare di sfondare quota venti punti per mantenere una media da salvezza diretta. Il calendario degli amaranto però non è certo agevole. Si parte sabato 2 dicembre contro la Lucchese al Comunale: i rossoneri non vivono un periodo felice, ma hanno giocatori di assoluto valore per la categoria. Otto giorni dopo (domenica 10), ecco la trasferta più lunga, a Sassari contro la lanciatissima Torres, ancora capolista seppur a pari merito con il Cesena. Lunedì 18, poi, la data da circoletto rosso, con l’infuocato derby contro il Perugia, attualmente quarto, in casa e, infine, la sfida al Sestri Levante in trasferta sabato 23. Due scontri diretti e due gare contro squadre che respirano aria di altissima classifica. Sarà, insomma, un mese cruciale con la necessità di portare a casa punti preziosi per passare un Natale relativamente tranquillo.