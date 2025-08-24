Il Camaiore apre la stagione in coppa Italia. La trasferta a Gavorrano è subito un rebus

Inizia la stagione ufficiale della Serie D 2025/2026 con il primo antipasto di Coppa Italia. Si parte infatti oggi col turno preliminare della Coppa e in scena c’è subito il Camaiore in quanto neo-promosso in categoria. Il debutto stagionale in gara ufficiale dei bluamaranto sarà immediatamente un’occasione per “misurarsi la febbre”. L’avversario di turno è infatti quel Follonica Gavorrano che pur essendo stato ripescato in D rappresenta una realtà molto forte e consolidata in categoria: il mercato fatto dal club minerario è stato importante avendo preso il ds Galbiati, l’allenatore ‘Ciccio’ Baiano e soprattutto i giocatori Pacini in porta (ex Poggibonsi), Bernardini in difesa (ex Tau e Real FQ), il viareggino Lorenzo Remedi a centrocampo (ex Prato), il fantasista Lorenzo Bellini (ex Seravezza) e gli attaccanti Mutton e Giulio Giordani (ex Livorno), senza dimenticare gente come Fremura dietro, Lo Sicco in mezzo al campo ed il gran cavallo di ritorno a 37 anni Tommaso Bianchi.

Fischio d’inizio alle 16 allo stadio “Malservisi-Matteini” di Bagno di Gavoranno questo pomeriggio: a dirigere il match è stata designata la terna arbitrale col direttore di gara Giuseppe Merlino della sezione di Pontedera, coadiuvato dagli assistenti di linea Simone Pellegrini di Prato e Lorenzo Guiducci di Empoli.

Il Camaiore sarà ancora senza il lungodegente Velani (che sta guarendo pian piano dallo strappo muscolare), il 2006 Macchi in difesa e senza il perno Grilli in mediana. Mentre in dubbio c’è l’esperto centrale mancino Diana che potrebbe stringere i denti per esserci, da ex. "Mi aspetto una partita stra-complicata perché il valore del Follonica Gavorrano è ben noto a tutti – dice il tecnico bluamaranto Pietro Cristiani – loro nel pre-season hanno lavorato tatticamente sia sul 3-5-2 sia sul 4-3-3 per cui possiamo aspettarceli in entrambi i modi. Noi siamo pronti... ma non so bene cosa aspettarmi dalla mia squadra infatti sono molto curioso di capire a che punto siamo, soprattutto a livello di tenuta fisica e mentale dopo i tanti test amichevoli fatti. Il nostro è un gruppo giovane e nuovo, che è insieme da nemmeno un mese".

Chi passerà il turno poi domenica prossima dovrà andare in trasferta sulla costa laziale contro l’Ostia Mare Lido.