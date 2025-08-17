Acquista il giornale
  4. Il Camaiore dà bei segnali. Bene contro la Carrarese

Nel test di lusso contro gli apuani di Serie B i bluamaranto non hanno sfigurato

di SIMONE FERRO
17 agosto 2025
L’undici iniziale con cui il Camaiore di Cristiani è sceso in campo giovedì nell’amichevole di lusso contro la Carrarese, poi persa 2-0 in casa

Bella partita, con tribune piene e tanti ragazzini fra campo e spalti. Insomma una festa quella che ha visto tornare sul campo del Comunale una squadra di Serie B. Il Camaiore neo-promosso in D infatti ha ospitato per un’amichevole di lusso (che da queste parti mancava da un po’) la Carrarese. Il match è terminato 2-0 per i gialloblù apuani che sono andati a segno col torrelaghese Filippo Distefano (in prestito dalla Fiorentina) su assist di Belloni e con l’argentino Scheffer a fine primo round.

L’undici di partenza schierato dal tecnico bluamaranto Pietro Cristiani è stato questo 3-5-2: Di Biagio in porta (anche capitano data l’assenza di Diana); Casani (2005), Accorsini e Belli (2005) nella difesa a tre; Tavernini (2007) a destra e Raineri (2005) a sinistra come quinti, con Marcucci-Bigica-Luciani (2006) in mezzo al campo; Bifini-Magazzù coppia d’attacco. Nella ripresa girandola di cambi e fra i subentrati si è fatto male Camaiani, destando un po’ di preoccupazione nella tifoseria locale. In generale questo Camaiore visto sin qui nel pre-season ha convinto per atteggiamento, spirito battagliero e compattezza difensiva. Ci sono elementi però come Diana, Grilli e Bongiorni di cui non si può fare a meno. E in attacco serve qualcosa in più nella ricerca del gol. Il prossimo test è mercoledì alle 17.30 con la pari-categoria Scandicci, sempre al Comunale. Poi domenica prossima esordio ufficiale: c’è il preliminare di Coppa sul campo del Follonica Gavorrano di Baiano.

