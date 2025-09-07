Il Camaiore ha partenza in salita. C’è già uno scontro per la salvezza

Il calendario del neopromosso Camaiore nel campionato di Serie D è subito in salita dato che nelle prime 6 giornate del girone E affronterà 4 delle più forti del torneo (Prato alla 2ª, Foligno alla 3ª, Grosseto alla 5ª e Seravezza alla 6ª). La partenza odierna invece è uno scontro diretto per la salvezza, in trasferta al “Bellandi“ di Ghivizzano (terna con Juri Gallorini di Arezzo, Giacomo Ginanneschi di Grosseto e Simone Nicola Marotta di Orvieto).

Nei bluamaranto out Di Natale (febbricitante) e Velani (infortunato di lungo corso). Tutti gli altri sono a disposizione anche se capitan Diana difficilmente partirà dall’inizio... e pure Bigica non è al meglio. Pietro Cristiani la presenta così: "Il GhiviBorgo lo conosciamo bene come realtà, ormai affermata in categoria anche se ogni anno cambia assai. Ma fa sempre scelte giuste. Li ho visti domenica scorsa in Coppa col Tau, dove hanno perso 2-1 ma non meritavano la sconfitta, e giocano un bel calcio come da 3/4 anni a questa parte. Il loro piccolo sintetico agevola quel modo di giocare. I tre davanti Boiga-Thioune-Mariotti sono velenosi. Ci sarà da stare attenti. La prima partita di campionato è sempre un po’ un’incognita. Noi siamo pronti".

Probabile formazione (3-5-2): 1 Di Biagio; 5 Casani (2005), 6 Accorsini, 3 Macchi (2006); 2 Tavernini (2007), 7 Bongiorni (C), 4 Grilli, 8 Marcucci, 11 Raineri (2005); 9 Bifini (Camaiani), 10 Magazzù. All. Cristiani.