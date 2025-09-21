Il Camaiore non molla mai. A Foligno rimonta due volte

foligno

2

camaiore

2

FOLIGNO 4-3-3: Rossi, Qendro (42’ st Cichy), Cottini, Schiaroli, Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini (30’ st Ferrara); Khribech (40’ st Bocci), Tomassini (35’ st Morlandi), Pupo Posada (21’ st Sylla). A disp.: Mazzoni, Marchetti, Bosi, Bevilacqua. All.: Manni.

CAMAIORE 4-3-1-2: Di Biagio, Tavernini, Casani, Accorsini, Belli (33’ st Marcucci); Bongiorni (24’ st Camaini), Bigica, Grilli (1’ st Rolla); Luciani (1’ st Raineri); Bifini, Magazzù (33’ st Kthella). A disp.: Di Cicco, Bertellotti, Bartelloni, Di Natale. All.: Cristiani.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Reti: 28’ pt. Pupo Posada , 2’ st. Bongiorni, 14’ st. Tomassini, 48’ st. Khtella.

Note: spettatori 700 circa. ammoniti: Accorsini, al 43’ s.t. espulso Bigica.

FOLIGNO – Quando ormai il Foligno cominciava ad accarezzare il gusto della seconda vittoria stagionale, il Camaiore grazie ad un gol capolavoro su punizione di Khtella indovina l’angolino alto della porta di Rossi e trova in rimonta un meritato pareggio. Sarà pure il gol della domenica, quello che porta la firma di Khtella, ma ha il merito di premiare gli uomini di Cristiani bravi a non perdere la fiducia e rimontare per due volte i padroni di casa. Pareggio che alla fine rappresenta il giusto risultato per una squadra giovane che ha iniziato il campionato con l’entusiasmo che nasce dalla promozione di un anno fa.

Il Camaiore che per l’intera prima frazione di gioco ha sofferto il gioco del Foligno anche se è doveroso riconoscere che Bongiorni e soci in occasione di alcune ripartenze hanno creato qualche difficoltà alla retrovia biancazzurra. "Nel fare i compimenti al Foligno – ha commentato Crstiani nel dopo partita – ho l’obbligo di elogiare la prestazione della mia squadra. In poco tempo ha capito che attraverso il nostro tipo di gioco e credere sempre di avere le qualità per riacciuffare il risultato per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo essere bravi a scendere in campo con la determinazione che ha caratterizzato la partita con il Foligno".

Sfida che, dal fischio iniziale ha visto prevalere il Foligno e al 28’ trova il vantaggio con Pupo Posada. La doccia fredda in avvio dei secondi 45’ quando al 2’ minuto Buongiorni conclude alle spalle di Rossi. Il Foligno non demorde e al 13’ dopo che Settimi aveva impegnato Di Biagio al miracolo, Tomassini riporta il vantaggio il Foligno. Situazione che il Foligno sembra controllare senza affanno, sfiora il 3-1 con Morlandi che solo davanti al portiere colpisce il palo poi il gol del pareggio di Kthella che firma il definito 2 – 2.

Carlo Luccioni