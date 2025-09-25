Il Camaiore non punge. Troppo tardiva la reazione

camaiore

1

san donato tavarnelle

2

CAMAIORE (3-5-2): Di Biagio; Rolla (1’ st Luciani), Diana, Casani; Tavernini (22’ st Bertellotti), Bongiorni, Bigica (22’ st Accorsini), Marcucci (1’ st Grilli), Raineri; Camaiani, Magazzù (15’ pt Kthella). All. Pietro Cristiani.

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-2-1): Tampucci; Croce, Alfani, Cecchi; Pecchia (21’ st Falconi), Torrini, Gistri, Leonardi (25’ st Sardilli); Calonaci (14’ st Rotondo), Senesi (36’ st Palazzesi); Ciravegna (29’ st Nardella). All. Vitaliano Bonuccelli.

Arbitro: Arnese di Teramo.

Reti: 20’ pt Cecchi (S), 39’ pt Pecchia (S); 5’ st Bigica (C).

Note: espulso Kthella (C) al 15’ st con rosso diretto per fallo di reazione; ammoniti Magazzù (C), Alfani (S), Gistri (S), Croce (S), Tampucci (S) e Accorsini (C); calci d’angolo 3-6; recupero 3’ pt e 5’+1’ st.

PIETRASANTA – Brutta partita allo stadio “XIX Settembre“ di Pietrasanta (il campo non ha aiutato) con una qualità emersa che non è parsa tanto da Serie D intesa come livello generale di intensità, ritmo e trame.

Il San Donato Tavarnelle alla fine però i 3 punti se li è presi con pieno merito, pur senza eccellere nel gioco. Il Camaiore ha cannato il primo tempo... e quando si è svegliato nella ripresa poi è rimasto in 10 (per la contestatissima espulsione di Kthella) e ha rischiato più di prendere il 3-1 che non di segnare il 2-2.

Entrambi i tecnici non hanno le loro rispettive migliori versioni di squadre tra assenze e scelte iniziali di “turnover“. I gialloblù del ’Condor’ Bonuccelli sbloccano il match al 20’ sul terzo corner ravvicinato battuto: Pecchia di testa sul primo palo colpisce e poi la tocca anche Cecchi insaccando l’1-0. Ciravegna cestina la palla del raddoppio al 36’ e due minuti dopo è il Camaiore di Cristiani a rendersi pericoloso in mischia. Al 39’ ecco il 2-0 di Pecchia che beffa Di Biagio in pallonetto dopo aver attaccato bene la profondità... ma la difesa bluamaranto è da rivedere nella lettura della verticalizzazione ospite. Nel finale di primo tempo Cecchi salva su traversone mancino di Kthella (rischiando l’autorete) e poi è Bongiorni a impegnare Tampucci, che non si fa sorpendere sul primo palo. Ad inizio ripresa il Camaiore si ripresenta in campo con altra verve ed energia, accorciando subito le distanze con Bigica su punizione dalla beffarda traiettoria. L’episodio del rosso a Kthella però rovina il tentativo di rimonta, con il Camaiore che rimane spuntato... già orfano dello squalificato Bifini (che ha preso tre giornate!) e di Magazzù (costretto al cambio dopo poco per una botta alla testa che lo manda in stato confusionale).

Simone Ferro