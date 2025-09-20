Il Camaiore oggi a Foligno. È un altro match proibitivo

Dopo le montagne russe delle prime due giornate di campionato (sconfitta pesante alla prima a Ghivizzano 5-0 e poi impresona con successo sul Prato in rimonta 2-1 nel finale alla seconda) il Camaiore cerca stabilità, equilibrio e soprattutto vuole capire di che pasta è veramente fatto nella collocazione in questo girone E di Serie D. Oggi ci son una caterva di anticipi in vista del turno infra-settimanale di mercoledì ed il Camaiore è fra le tantissime che giocano al sabato in questa 3ª giornata.

La trasferta che attende questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) i bluamaranto è di quelle nuovamente tostissime, affrontando il Foligno che è in griglia una delle grandi favorie del torneo subito dietro al Grosseto (contro cui hanno perso domenica scorsa 1-0). Gli umbri davanti hanno super giocatori come capitan Khribech, bomber Tomassini, Sylla, Pupo Posada e la mezz’ala Settimi. Oggi la terna designata è con l’arbitro Federico Tassano di Chiavari e gli assistenti di linea Massimiliano Napolitano di Caserta ed Alessandro Bara di Macerata.

Il Camaiore arriva al match ancora senza il 2006 Macchi ma ritrova Marcucci dalla squalifica. Da valutare le condizioni di Diana, che potrebbe esser tenuto ancora a riposo da mister Pietro Cristiani per averlo mercoledì. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Di Biagio; 2 Tavernini (2007), 5 Casani (2005), 6 Accorsini, 3 Belli (2005); 8 Grilli (Marcucci), 4 Bigica, 7 Luciani (2006); 11 Bongiorni; 9 Bifini, 10 Magazzù.