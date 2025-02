Il Camaiore può brindare. La promozione è in pugno

In Eccellenza il Camaiore potrebbe festeggiare già oggi l’aritmetica promozione diretta in Serie D se vince a Certaldo e in contemporanea perde la Sestese (che ospita il Viareggio) ed esce il segno X nello scontro diretto fra le terze delle classe Castelnuovo e Cenaia. Altrimenti per i bluamaranto di Cristiani è tutto potenzialmente rimandato di una settimana, alla sestultima giornata di regular season, quando al Comunale ci sarà lo scontro diretto Camaiore-Sestese, anticipato a sabato 1 marzo. Vediamo il programma odierno.

Qui Camaiore. Gli imbattuti bluamaranto vogliono continuare ad essere da record e collezionare clean-sheet (13 su 23 giornate finora). Oggi a Certaldo arbitrerà Mauro Tomei di Sapri, assistito da Marco Di Spigno di Livorno e Alessia Lisi di Empoli. Nel Camaiore mancherà Zavatto ma torna Velani dietro in coppia con Zambarda. Qualche problemino alla schiena per Bacci e poi la febbre per Kthella e Mirco Ricci (entrambi rientrati). Probabile formazione (4-3-1-2): 33 Barsottini; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda (C), 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Anzilotti, 10 Da Pozzo (Granaiola); 7 Cornacchia; 11 Nardi, 9 Chiaramonti.

Qui Viareggio. Le zebre vanno al “Torrini“ di Sesto Fiorentino (dove dirige Mattia Evangelista di Treviglio, con Enea Furiesi di Empoli e Andrea Venturi di Arezzo) senza Bellini (febbre), Morelli, Bertacca, Frroku e Goh. Recuperati Bibaj e Sorbo. La Sestese in settimana è andata avanti nella fase interregionale di Coppa. Probabile formazione (4-2-3-1): 1 Carpita (C); 2 Morandini (2006), 5 T. Ricci, 6 Nannetti, 3 Bertelli; 8 L. Remedi, 4 Bianchi; 7 C. Belluomini, 10 Bibaj, 11 Baracchini; 9 Ortolini.

Qui Real Forte Querceta. Ospita lo Sporting Cecina al “Necchi-Balloni“ la lanciatissima squadra di Buglio che viene da 3 successi di fila e da 16 punti fatti nelle ultime 6 partite (di cui 4 chiuse a porta inviolata). Terna con Alessio Banfi di Pistoia, Matteo Mucci di Pistoia e Vincenzo Mongelli di Pisa. Nel Real FQ è out Fortunati: squalificato. Probabile formazione (4-4-2): 1 Luci; 2 Vignali (2005), 4 Vittorini, 5 Tognarelli (C), 6 Giubbolini; 7 Bucchioni, 10 Bartolini, 8 Stringara, 3 Lucarelli; 9 Mearini, 11 Bracci (Panicucci).