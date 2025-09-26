Il Camaiore resta spuntato. Cristiani studia alternative
Con Bifini e Kthella squalificati, c’è da valutare Magazzù. Ed è andato via Di Natale
Lascia strascichi pesanti in casa Camaiore la partita di mercoledì col San Donato Tavarnelle, non tanto per la sconfitta in sé (arrivata comunque contro una squadra che attualmente è prima in classifica da imbattuta come quella allenata dal ’Condor’ viareggino Vitaliano Bonuccelli) quanto per il fatto che lascia i bluamaranto "spuntati" in vista dei prossimi impegni. Alla già pesante squalifica di tre giornate che ha toccato il centravanti Bifini (... la cui assenza già ieri l’altro si è sentita eccome per le caratteristiche di gioco che ha, consentendo alla squadra di salire e tener più palla là davanti) si è aggiunta ora l’espulsione, con rosso diretto per ravvisato fallo di reazione (molto contestato), per Kthella che rischia a sua volta una lunga squalifica. E poi c’è da valutare le condizioni di Magazzù, uscito anzitempo dal campo per un colpo ricevuto alla testa dopo un quarto d’ora: la tac è ok... ma per domenica è in dubbio. Col figlio d’arte Di Natale che ha appena lasciato la squadra per far ritorno al Tuttocuoio, ecco che Cristiani rischia di trovarsi col solo Camaiani domenica nella proibitiva sfida a Grosseto... e anche la domenica dopo nel gran ritorno al Comunale nel derby col Seravezza le cose potrebbero non andare tanto meglio con ancora out Bifini e Kthella. Probabile un impiego più avanzato di Bongiorni, autentico jolly che può fare benissimo la seconda punta così come l’esterno d’attacco, oltre che il trequartista e la mezz’ala.
Simone Ferro
