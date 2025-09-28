Il Camerino vola con Maccioni e Marchionni

Camerino

2

Casette Verdini

0

: Spitoni, Barilaro, Di Luca (18’ st Carnevali), Ferretti, Frinconi, Cicci, Scotini (46’st Martellucci), Recchioni (36’ st Staffolani A.), Jachetta (21’st Gubinelli), Maccioni (29’st Raponi), Marchionni (43’ st Ucciero). All. Giacometti.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Donnari, Trinetta, Forte (14’ st Blunno), Ferri, Moschetta, Guing (14’ st Ulivello), Juarez Delfino, Del Brutto (36’ st Luciani), Morettini, Romanski. All. Lattanzi.

Arbitro: Dovesi di Ancona.

Reti: 19’ Maccioni, 8’ st Marchionni

Ancora una vittoria del Camerino che stavolta lascia a secco di punti Casette Verdini e centra la prima vittoria in casa. Al 10’ Scotini dalla distanza prova un tiro a scendere di mancino bloccato da Carnevali. In questa fase il Camerino gioca bene. Al 19’ Maccioni sblocca il risultato dopo un retropassaggio dalla difesa non controllato dal portiere, ruba la sfera vicino al primo palo sulla destra e di di piatto calcia in rete. Prova a reagire il Casette Verdini ma sul finire del tempo il Camerino è ancora pericoloso: al 37’ Maccioni è bloccato dalla difesa e la palla carambola sulla destra dell’area dove Jachetta temporeggia troppo e davanti al portiere prova un rasoterra sul secondo palo, ma la palla è fuori. Sempre Jachetta al 40’ riceve una gomitata in volto da Guing, l’arbitro non ravvisa la necessità di prendere provvedimenti. Anche il secondo tempo inizia con un Camerino più intraprendente. Tre angoli di fila e sul terzo traversa di Ferretti e tiro alto dal limite di Scotini sugli sviluppi. Il minuto dopo sbaglia la rimessa il Casette, recupera palla Maccioni che a tu per tu con il portiere calcia sulla traversa. All’8’ azione da destra di Cicci che salta un paio di uomini, si accentra e serve Marchionni che segna il raddoppio. Da lì alla fine azioni più dure e poche occasioni se non al 40esimo su sviluppi da corner Gubinelli controlla dentro l’area di testa, tira di sinistro al volo ma il tiro è murato.