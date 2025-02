Il cammino bianconero. Febbraio si chiude contro il Poggibonsi. A marzo ci sono partite molto insidiose

Giusto che tutte le energie, fisiche e mentali, del Siena convergano sulla partita di domani. Sfida non semplice, da non sottovalutare, per allungare la scia di risultati e non perdere terreno (o magari guadagnarlo) su chi è davanti. Ma è inevitabile che sulle lastre si inizi a respirare già aria di derby: domenica 16 la squadra di Magrini busserà alla porta del Livorno capolista. Non uno scontro diretto, probabilmente, con i labronici già con un piede in Serie C, ma una sfida sentita che mette in palio gettoni pesanti e l’onore della piazza.

A maggior ragione dopo quanto accaduto all’andata: la sconfitta, immeritata, maturata nei minuti finali del derby, ha di fatto innescato il cortocircuito di Bianchi e compagni, costato punti e serenità. Non solo: dopo la trasferta all’Ardenza, al Franchi tornerà il Poggibonsi, per un altro derby che si preannuncia infuocato. L’1-1 del Lotti è andato giù male ai giallorossi che arriveranno all’ombra di San Domenico con il coltello tra i denti. La sfida con i leoni chiuderà il febbraio bianconero.

Marzo, per la Robur si aprirà con la gara sul campo della Sangiovannese (domenica 2), sette giorni dopo il Franchi ospiterà il Terranuova Traiana, altra ‘bestia nera’. Domenica 23 in programma lo scontro diretto con la Fulgens Foligno. Il mese di marzo si chiuderà al Rastrello con il Figline.