Il cammino dei Canarini. Doppio colpo Fermana. Ecco Petronelli e Murati

La Fermana continua il suo lungo cammino per ritrovare la forma nel nuovo campionato. I canarini hanno piazzato il doppio colpo Petronelli-Murati. Giornata particolarmente proficua sul fronte del mercato quella che ieri ha visto i gialloblu mettere a segno un doppio ingresso che consentirà all’organico di vedersi ulteriormente irrobustito in vista della prossima imminente stagione.

Il ritiro dei gialloblù intanto prosegue a gonfie vele. Nel lavoro quotidiano programmato dall’allenatore Gentilini e dal suo staff tecnico in questa fase si sta cercando di accelerare i tempi per consentire ai nuovi arrivati di integrarsi al meglio con il resto della squadra.

I due annunci si sono susseguiti nel corso della giornata a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. La prima ufficialità arrivata è stata quella legata all’attaccante Lorenzo Petronelli. Un profilo classe 2003 già noto per le precedenti esperienze che gli hanno permesso di farsi conoscere nel mondo giovanile. Ora il 22enne è pronto per tentare il salto di qualità, magari attraverso una buona media realizzativa da mettere al servizio della Fermana. Il suo vincolo contrattuale con i gialloblù terminerà il prossimo 30 giugno 2026. Cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Fiorentina, Petronelli ha poi proseguito la sua carriera vestendo le maglie di Livorno, sia in serie D che in Eccellenza, poi a seguire Prato, Ghiviborgo e San Donato Tavarnelle sempre in D.

Nell’ultima stagione ha giocato tra Signa 1914 e Scandicci, entrambe in Eccellenza. L’altra operazione portata a definizione invece è stata quella con cui si è cercati di potenziare anche il reparto difensivo. Qui il profilo arrivato risponde al nome di Matias Murati, anche lui un classe 2003 che difenderà i colori gialloblù fino al termine di questa stagione. Si tratta di un elemento cresciuto calcisticamente nella Sambenedettese, poi a seguire Murati ha vestito le maglie di Montegiorgio e Castelfidardo in serie D.

Nella stagione 2022-23 è tornato a vestire la casacca rossoblù della Sambenedettese D, mentre nell’ultima stagione andata in archivio (2024-25) ha difeso i colori del Porto Sant’Elpidio in Promozione. Questi gli ultimi due tasselli di una serie di operazioni che negli ultimi giorni hanno visto gli ingressi di Marin, Scanagatta, Cicarevic e Solmonte. La nuova Fermana quindi inizia a prendere forma con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista. Il primo impegno ufficiale resta quello che tra dieci giorni vedrà i canarini scendere in campo per l’andata degli ottavi di finale di Coppa Marche contro il Montegranaro.