Il cammino dei Canarini. Fermana, un Carmona in più nel motore offensivo: contro il Fabriano Cerreto per dare continuità

Rifinitura pre Fabriano Cerreto andata in scena ieri per la Fermana che torna al Bruno Recchioni per la terza volta in questo campionato dopo il successo all’esordio contro la Civitanovese e il brutto scivolone contro l’Osimana. Per i ragazzi di mister Gentilini però morale alto dopo il pieno ottenuto a Jesi che ha ridato grande fiducia e anche qualche prospettiva diversa per un gruppo che si sta costruendo nel migliore dei modi. Una Fermana che ha anche cambiato assetto di recente passando alla difesa a tre per un 3-4-1-2 che in terra jesina è stato decisamente apprezzato. Oggi però è un’altra storia, arriva un Fabriano Cerreto che viaggia da cinque giornate senza conoscere la parola pareggio. Benissimo in avvio della stagione con tre vittorie in altrettanti incontro seguiti poi da un doppio scivolone consecutivo.

Per i ragazzi di Del Bene la voglia è quella di interrompere la striscia negativa di due gare senza punti all’attivo e ritrovare la compattezza di inizio stagione. Formazione costruita guardando anche molto, come da tradizione, alla vicina Umbria anche per la scelta del tecnico. In mediana l’ex Sangiustese Trillini e l’ex Maceratese Bracciatelli sono le mezzali al fianco di Malagrida mentre in avanti terminale di riferimento è Encina che in questa stagione ha già timbrato il cartellino marcatori. Squadra che non subisce moltissimo finora, appena 5 reti, ma ne segna anch’essa pochi: sono solo 5 i gol realizzati con cinque marcatori differenti. Squadra che predilige essere molto solida e attaccare lo spazio per questo la Fermana dovrà stare molto attenta nelle letture difensive, sbagliare il meno possibile perché davanti le possibilità di far male ci sono tutte. Per quello che riguarda le scelte di mister Gentilini Solinas è rientrato a disposizione e potrebbe dare una mano a gara in corso, considerando che Solmonte e Petronelli non sono ancora disponibili, mentre Nunzi potrebbe esserci per dare un cambio alla coppia in mediana formata da Marin e Maquisse. Dietro si dovrebbe invece ripartire dalla difesa a tre di domenica scorsa, con un asso nella manica in più come il neo arrivato Gianluca Fiorentino, pronto ad allungare la disponibilità di difensori a gara in corso. Proprio nella giornata di ieri la Fermana ha ufficializzato anche il nuovo attaccante: si tratta dello spagnolo Lorenzo Carmona Ramirez (foto), classe 2000, che ha iniziato la stagione dal Buccino Volcei (Eccellenza campana) e lo scorso anno ha vestito le maglie di Dos Hermanas e San Josè, realizzando 10 reti. Intanto la gara di oggi sarà affidata al signor Negusanti di Pesaro, fischio d’inizio alle 15,30.

Probabile Formazione (3-4-1-2): Raccichini; Kieling, Scanagatta, Rodriguez; Morelli, Marin, Maquisse, Malafronte; Guti; Cicarevic, Fofi. All. Gentilini

Roberto Cruciani