Il cammino dei Canarini. Fermana, l’incontro con la tifoseria non porta chiarimenti

Ultima settimana di giugno, quella che si apre domani, con la speranza di avere notizie in merito a quello che sarà il futuro della Fermana. Soprattutto in un’atmosfera nebulosa e con poche certezze all’orizzonte, almeno nell’immediato futuro. L’incontro avuto tra i tifosi, l’amministrazione comunale e la società, rappresentata nella circostanza dal direttore generale Federico Ruggeri non ha portato ulteriori chiarimenti ma è servita almeno per un primo dialogo in particolare con l’amministrazione comunale. Di certo però resta la fiducia per l’ok all’omologa che rappresenta ovviamente un punto focale nel destino della Fermana gestita dalla famiglia Simoni, interamente proprietaria delle quote. Una sentenza che potrà arrivare da qui a pochi giorni e che sicuraemente traccerà una prima linea tra tutte le varie opzioni presenti in campo. Da li ci saranno i ben noti 60 giorni per effettuare i pagamenti in unica soluzione che andranno a chiudere i primi contenziosi con gli enti coinvolti tra cui l’Agenzia delle Entrate; con la successiva rateizzazione in dieci anni si andrà invece a saldare la questione con l’Inps, ma in quel caso ricordiamo che è già definita come garanzia lo spostamento del contributo da parte dell’amministrazione comunale per la gestione dell’impianto proprio a garanzia dello stesso. Ma intanto bisogna capire come la società abbia intenzione di essere pronta alla nuova stagione che, non dimentichiamolo, è ufficialmente alle porte. Il primo luglio prende il via la stagione sportiva 2025-2026 con la precedente che si chiude tra sette giorni e i punti interrogativi restano. Tra questi gli emolumenti da riconoscere ai calciatori (quattro mensilità) ma anche altre situazioni, magari di minore entità, da prevedere. Considerando che la finestra per le iscrizioni in Eccellenza di solito (date ufficiali non ancora comunicate, c’è da attendere i prossimi giorni) si conclude entro il 20 luglio, effettivamente non sono a disposizione moltissimi giorni per decidere. Il silenzio della famiglia Simoni in questa fase è qualcosa che preoccupa anche alla luce dello stop alla trattativa per la cessione con il gruppo internazionale. Sempre giovedì sono state chieste informazioni da parte dei tifosi in merito alle soluzioni alternative che aleggiano come ad esempio una ripartenza, se disponibile, dalla Palmense in Promozione o addirittura con una nuova matricola (sempre in caso di problemi insormontabili per la Fc Fermana) da una categoria inferiore come nel 2006. Tutto in un immenso calderone da cui potrà uscire fuori qualsiasi soluzione.

Roberto Cruciani