Il cammino dei Canarini. Fermana, oggi con la Fermignanese per stare in alto

Rifinitura alla Cops per la Fermana in vista del match di oggi al Recchioni contro la Fermignanese. Attenzione agli orologi che vanno sincronizzati sulle 14,30: per il ritorno dell’ora solare si gioca nell’orario invernale canonico e quindi un’ora prima di quanto si facesse fino ad una settimana fa. Fermana che ritroverà un Recchioni in condizioni senza dubbio migliori rispetto a quelle che ha lasciato una quindicina di giorni fa, nella gara con il Fabriano Cerreto. Lavori di manutenzione che ci sono stati anche se, di certo, il doppio turno casalingo in sette giorni non aiuta il rettangolo verde amico. Ma tant’è che si torna al Recchioni dove la Fermana ha centrato il 5-1 ormai quindici giorni fa prima del pari di Montegranaro. Fermana in salute ma che di fronte ha una formazione come quella di Pazzaglia che vive di entusiasmo. Neopromossa che si trova in piena zona play-off e che domenica scorsa ha preso lo scalpo del Ksport Montecchio confermando la sua pericolosità in questa fase iniziale della stagione. Il 4-3-3 dei pesaresi è di quelli prendere con le molle, con davanti Cordella autore finora di sei gol ma che in passato ha fatto sfracelli in Promozione. Tanti gli ex Urbania in campo: da Patarchi a Fraternali a Bozzi in una squadra che viene dalla Promozione ma che in campo ha tanta esperienza in categoria. La Fermana di Gentilini però non deve badare a questo e fare la propria gara come nel primo tempo di Montegranaro aggiustando, se possibile, la mira in zona gol. Probabile rivedere in campo il 3-4-1-2 con Guti alle spalle di Fofi e di uno tra Carmona e il rientrante Cicarevic, con Marin che ha lavorato a parte durante la settimana. Per il resto, se fosse questa la scelta tattica, si va con la stessa formazione vista a Montegranaro. Resta assolutamente attuale la variante con il 4-2-3-1 anche per leggere meglio i movimenti offensivi del tridente fermignanese. In tal caso si alzerebbe Morelli sulla tre quarti con Scaganagatta esterno basso e da valutare le rotazioni offensive in cui potrebbe rientrare anche Solinas, utilizzato in corso d’opera nel match di Montegranaro.