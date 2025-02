Il cammino dei Canarini. Fermana, col Notaresco servono solo i tre punti

Squadra attenta e concentrata, motivazioni al massimo e l’attesa che sale per una sfida diretta che pesa molto in ottica salvezza. E’ il conto alla rovescia più importante della stagione fino ad ora per la Fermana che domani alle 14,30 riceve la visita del fanalino di coda Notaresco. Squadra abruzzese guidata da qualche settimana da Massimo Silva, lo scorso anno a Fermo sulla panchina della Primavera canarina nella seconda parte di stagione. E il suo arrivo in casa rossoblù ha portato una mini svolta perché nelle ultime due gare sono arrivai quattro punti con il successo in casa dell’Atletico Ascoli e il pari interno con la Recanatese. Insomma non una squadra alla deriva ma una formazione che ci crede e che punta sul rodato 3-5-2 con in avanti un Infantino da prendere con le molle perché capace di colpire in qualsiasi momento. Occhio anche alla cabala che vede in Serie D mister Fabio Brini conquistare tre punti importanti per la salvezza in casa proprio con il Notaresco. Basta risalire a maggio del 2022, Brini sulla panchina del Montegiorgio (con Andrea Del Gatto vice allenatore) e al Tamburrini si gioca la sfida con il Notaresco, in quella stagione in corsa per i playoff. Vantaggio iniziale abruzzese con Maio ma la squadra di Brini la ribalta nel corso della gara con la doppietta di Albanesi, conquistando tre punti fondamentali per la rincorsa alla salvezza che poi arriverà all’ultima giornata con il successo casalingo con il Tolentino, nei minuti finali. Un precedente che deve far ben sperare perché in questi casi ci si affida anche alla cabala per invertire una rotta che parla di due sconfitte consecutive contro L’Aquila e Vigor Senigallia, contrassegnate anche da episodi sfavorevoli. Fermana che ritroverà Karkalis al centro della difesa, precauzionalmente a riposo nel match del Bianchelli domenica scorsa per il noto fastidio al polpaccio ma stabilmente in gruppo durante la settimana. Con Karkalis al centro della difesa insieme a Tafa, Cocino tornerà da esterno a destra con Casucci sul fronte opposto con ogni probabilità con la casella 2006 che andrà a Mavrommatis in mediana. Davanti non molte le opzioni a disposizione di Brini che valuta se puntare ancora su Sardo oppure sullo scalpitante Pinzi che sembra aver ritrovato una buona gamba. Rifinitura di questa mattina decisiva per le scelte finali perché con il Notaresco servono solo ed esclusivamente i tre punti.

Roberto Cruciani