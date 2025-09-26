Il cammino dei Canarini. Fermana, nuovo elemento del pacchetto under. Arriva il classe 2007 Francesco Trotta

In vista della sfida con l’Osimana in programma domenica prossima la Fermana comunica l’arrivo di un nuovo calciatore a rinforzare il pacchetto under. Si tratta del difensore classe 2007 Francesco Trotta, cresciuto calcisticamente nel Giugliano Calcio, ha successivamente vestito la maglia del Napoli Nord, prima di approdare nel 2021 alla Juve Stabia, con cui ha disputato i campionati giovanili fino alla Primavera nella scorsa stagione. Esterno difensivo, principalmente destro, va a completare il reparto dei terzini under a disposizione di mister Gentilini. A destra farà coppia con il 2006 Bartolocci mentre a sinistra ci sono i 2007 Saviano e Malafronte. Proprio quest’ultimo è stato compagno di squadra di Trotta alla Juve Stabia la scorsa stagione in primavera 3. Chiara dunque l’intenzione di andare a disegnare il reparto difensivo con gli esterni under e i centrali over. In prospettiva del match di domenica prossima c’è da far fronte alla squalifica di un turno per Scanagatta e dunque probabile, salvo sorprese, che si tornerà alla difesa con Bartolocci a destra, Kieling e Rodriguez centrali e con Malafronte a sinistra, in vantaggio su Saviano che comunque domenica scorsa si è ben comportato a Trodica nella seconda parte di gara. Occhio all’Osimana di Labriola, formazione che ha moltissimi elementi di categoria e con tanta esperienza da mettere in campo. Formazione ben disegnata dal direttore sportivo Mauro Chiodini, proprio l’ex numero canarino per sette stagioni, che da alcuni anni ha appeso i guanti al chiodo e svolge il ruolo dirigenziale proprio ad Osimo. Tornando all’arrivo del giovane Trotta è la conferma che il club gialloblù è ancora attivo sul mercato, come conferma anche l’arrivo del centrocampista Nunzi ormai due giorni fa anche se lui contro l’Osimana non ci sarà per squalifica. Valutazioni in corso dunque per mister Gentilini e per una Fermana che ha una voglia matta di bissare il successo della prima uscita stagionale davanti al pubblico amico contro la Civitanovese. Un successo di misura, arrivato nei minuti finali ma che di certo ha portato grande autostima e fiducia a Guti e compagni. Fiducia alta che non deve scemare dopo il ko di Trodica in cui le cose positive da portare via sono state tante, insieme anche ai complimenti avversari. Da vedere anche come sarà la risposta del pubblico di Fermo con gli ultras che probabilmente saranno sempre fuori ma gli oltre 200 presenti a Trodica sono la testimonianza che le sorti canarine sono nel cuore ancora di tanti tifosi fermani che hanno apprezzato il carattere e l’abnegazione mostrata in campo della squadra di mister Gentilini. Chiaro che poi i risultati sono determinanti perché il campionato non attende nessuno e la vittoria sarebbe pesantissima.

Roberto Cruciani