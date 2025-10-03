Il cammino dei Canarini. In casa della Jesina è una gara da non fallire: alla Fermana il gol manca da tre partite

Fermana che si avvicina a grandi passi all’impegno di domenica prossima a Jesi, una gara che non deve assolutamente essere fallita e che rappresenta in questo momento una sorta di crocevia fondamentale all’interno della stagione. Fino a questo momento infatti la Fermana ha brindato una sola volta con i tre punti, lo ha fatto alla seconda di campionato in casa contro la Civitanovese grazie ad un rigore al novantesimo realizzato con freddezza da Cicarevic. Un solo successo a fonte di un pari all’esordio con l’Urbino e di due sconfitte consecutive contro Trodica e domenica scorsa con l’Osimana. Due match di fila in cui non solo sono mancati i punti ma anche i gol realizzati e questo deve far alzare ulteriormente il livello di attenzione. A dire il vero consecutivamente sono tre le gare senza gol all’attivo considerando il ritorno di Coppa Italia a Montegranaro chiuso a reti inviolate. Qualche attenuante indubbiamente può essere sottolineata in occasione delle ultime due gare perché affrontate con diverse assenze tra problemi legati a virus stagionali, e non solo, che hanno condizionato pesantemente anche le scelte di mister Gentilini. A Trodica e domenica scorsa diversi sono stati gli elementi non al meglio della condizione e questo ha indubbiamente inciso. Soprattutto domenica scorsa in cui la difesa centrale è stata improvvisata con Murati e Kieling praticamente alla prima volta insieme che hanno faticato molto a contenere gli avanti dell’Osimana e nelle prime due reti c’è molto da rivedere anche secondo mister Gentilini che ha parlato a fine gara di "due reti regalate". Di certo a Jesi torna disponibile dopo la squalifica Scanagatta che deve limitare la sua esuberanza che ha portato al rosso diretto in Coppa Italia a Montegranaro e al doppio giallo di Trodica. Si attende di vedere in campo Rodriguez che ha mostrato indubbiamente le doti maggiori di leadership e carisma dietro (ma anche di pericolosità offensiva sui piazzati) e che sembra, almeno sulla carta, elemento imprescindibile dietro. Trovare un assetto difensivo efficace ma soprattutto un quartetto base è fondamentale perché qualche clean sheet in più sarebbe oro colato considerando che davanti non si segna con particolare regolarità. Da elementi di qualità e curriculum come Guti, Cicarevic e Petronelli ci si attende molto ma anche dal neo arrivato Fofi che domenica ha esordito per uno spezzone e che la confidenza con la porta avversaria ce l’ha nel suo dna. A Jesi dunque non si potranno commettere errori contro una squadra che le individualità le ha sicuramente in avanti con Minnozzi, Giovannini e con Tittarelli che rientrerà proprio contro la Fermana dopo le due giornate di squalifica scontate a causa del gesto di reazione nel match contro il Trodica distante ormai due settimane.