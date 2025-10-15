Il cammino dei Canarini. La Fermana si gode i sei punti:: "Il pubblico è il dodicesimo uomo»

Momento positivo per la Fermana che ha portato a casa sei punti grazie ai successi su Jesina e Fabriano Cerreto. In evidenza Guti e Fofi, quest’ultimo con tre gol in due gare, ma di certo salta sempre all’occhio la prestazione e la presenza in campo del capitano Nicolás Santiago Marín, il riferimento e il fosforo del centrocampo della Fermana. Oltre alla sapienza nella gestione del gioco anche la grande abilità sui piazzati: per lui un gol direttamente su punizione all’esordio ad Urbino e poi diversi piazzati molto insidiosi come quello che ha portato al tris domenica scorsa con una pennellata per la testa di Fofi.

Ha parlato da leader Marin nel post gara con il Fabriano Cerreto: "E’ stata una prestazione di carattere perché andare sotto dopo pochi minuti e avere la forza di riprenderla significa aver messo in campo una prova di forza. Complimenti a tutti noi per aver portato a casa punti fondamentali per quello che è l’obiettivo che ci siamo dati. Sei punti in due partite ci hanno sicuramente portato entusiasmo ed è un fattore positivo".

Due successi prima di un trittico molto intenso con la trasferta di Montegranaro e due match casalinghi contro Fermignanese prima e poi contro il K-Sport Montecchio primo della classe e allenato dall’ex tecnico e bandiera canarina Stefano Protti. Un trittico di gare che potranno dire molto ma Marin preferisce tenere il profilo basso. "Secondo me ogni gara va giocata nella stessa maniere: Montecchio o Jesina, solo per citare i due estremi della classifica, non fa differenza. Serve sempre la stessa voglia e la medesima identità di gioco. Ora prepariamoci al meglio per Montegranaro, come abbiamo fatto anche nelle gare precedenti perché ci attende una sfida molto intensa".

Si sono sbloccati da due gare gli attaccanti, trovando la via della rete con grande continuità in particolare Guti, Fofi e anche il neo arrivato Carmona: "E’ sicuramente un aspetto molto positivo. Nelle prime quattro gare avevamo due soli gol fatti di cui uno su punizione e l’altro su rigore. Nelle ultime due abbiamo segnato ben otto gol. Molto bene per loro che gli attaccanti che prendono così entusiasmo e sono contento che si sono sbloccati; ora andiamo avanti tutti insieme su questa strada".

Insomma si inizia a vedere in campo una squadra pericolosissima con la speranza dei tifosi: "Per noi sono il dodicesimo uomo in campo. Ci piacerebbe tanto vederli in casa".

Roberto Cruciani