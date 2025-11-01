Il cammino dei Canarini. Per la Fermana porte girevoli in difesa . Saluta Ferentino ma firma Aitor Ruano

Porte girevoli nel reparto difensivo della Fermana come avevamo anche anticipato nei giorni scorsi. E’ quello il reparto che non convinceva appieno la società e probabilmente il ds Filipponi che aveva maldigerito le due clamorose disattenzioni che sono costate la sconfitta contro la Fermignanese.

In generale troppi i gol presi e troppe anche le letture sbagliate nel corso della stagione per una squadra si, ad attrazione offensiva, ma che proprio per questo deve assolutamente alzare il livello nel reparto arretrato se vuole risalire la classifica.

Ed era del resto ben noto che si stava muovendo molto in quel reparto e le prime conferme non sono dunque tardate ad arrivare.

Come annunciato è stato contrattualizzato e subito a disposizione di Gentilini, il centrale difensivo Aitor Ruano, classe 1994, che ha iniziato la stagione nel Città di Lizza dove ha giocato fino a domenica scorsa per poi decidere di cambiare aria. Nelle ultime due stagioni ha militato in Eccellenza, conquistando per due anni consecutivi la promozione in Serie D, prima con la Nissa e poi con la Vigor Lamezia mentre in precedenza ha maturato un centinaio di presenze in serie D con diverse squadre tra cui si annoverano Este, Rotonda e Cittanova.

Allo stesso tempo in uscita il difensore Gianluca Fiorentino, annunciato dai canarini lo scorso 10 ottobre, ma reduce da un lungo infortunio per il quale ha necessità ancora di lavoro a parte per riprendersi. Necessità che non collimano con quelle canarine e in accordo le parti hanno deciso di separare i loro cammini.

Tornando dunque al nuovo arrivo Ruano, stando con numeri alla mano, la stoffa del leader difensivo sembra esserci come anche l’esperienza di chi sa come si vince in campo da protagonisti. Leadership e capacità di guidare il pacchetto arretrato facendo partire anche l’azione, sembrano essere queste le sue doti e dunque non è affatto da escludere che possa subito essere protagonista in campo già nell’incontro in programma domenica prossima dal primo minuto contro il Ksport Montecchio.

Pacchetto arretrato però che nelle prossime settimane, ma forse entro pochi giorni, potrebbe ulteriormente modificarsi, apportando altre novità. Reduce da uno stop per infortunio, si allena da giorni con mister Gentilini Mirko Moi, altro elemento con esperienze tra Serie D ed Eccellenza. Chiaramente il possibile tesseramento di Moi, che sembra non dispiacere affatto, potrebbe portare movimenti in uscita nel reparto. Ma prima per la compagine gillaoblu è bene tenere testa, gambe e cuore ben centrate su domenica per affrontare al meglio la capolista Montecchio.

Roberto Cruciani