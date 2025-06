Il cammino dei Canarini. Stessa storia dell’anno scorso: Fermana, salta la trattativa

Altra giornata interlocutoria in casa Fermana, con le consuete voci che si rincorrono ma senza trovare basi solide. Anche quest’estate ha portato una trattativa per la cessione della società che sembrava ben avviata, a saltare proprio quanto tutte le situazioni sembravano trovare la congiunzione giusta.

Lo scorso anno a fine luglio sembrava ormai tutto fatto con l’arrivo della Fabriani Holding, con diversi incontri andati in scena tra Civitanova e Fermo, la visita in sede e molto altro ancora. Al momento di chiudere però ecco che salta l’intesa che si era creata con la famiglia Simoni anche alla luce di un clima non certo favorevole che si era creato. Di li a poco scatta il piano locale che porta all’ingresso di Federico Ruggeri come dg e Michele Paolucci come ds con marco Catalano Direttore Amministrativo. Una ripartenza in ritardo che alla lunga ha pesato moltissimo e il risultato ottenuto sul campo lo testimonia. Ma dallo scorso novembre si torna a trattare per la cessione, l’interessamento arriva tramite il manager Pierfrancesco Pileri che rappresenta un gruppo internazionale con interessi anche a Malta. Passaggi al Bruno Recchioni in occasione di un paio di gare, scambio di informazioni tra le parti (oltre che di costanti like sui social) e trattativa in corso per il 55% delle quote da parte del gruppo.

A testimoniare come la trattativa sia concreata il comunicato che arriva il giorno dopo il derby con la Samb che sancisce l’Eccellenza matematica. Un comunicato che di fatto interrompe i dialoghi ion corso da qualche tempo anche l’assicuratore e tifoso fermano Rodolfo Ulissi insieme all’Afc Fermo per programmare il futuro. Si punta tutto sul "piano Pileri" con continui comunicati a parlare di "passi avanti nella trattativa" fino allo stop definitivo, anche in parte a sorpresa esattamente nove giorni fa.

E tutto torna in gioco ancora una volta. La società nell’occasione annuncia una conferenza stampa a breve per raccontare la storia della trattativa ma al momento nessuna convocazione in tal senso è arrivata. Esattamente come fu annunciata ormai diversi mesi ma un’altra conferenza relativamente ai termini dell’omologa ma anche per quella situazione, nessun incontro con la stampa. C’è stato l’incontro con i tifosi da parte del sindaco Calcinaro e dell’assessore Scarfini insieme al dg Ruggeri ma anche da li è emersa solo confusione. Tutto si gioca intorno all’esito dell’omologa che determinerà il futuro prossimo della Fermana.

Roberto Cruciani