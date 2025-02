Il campionato di calcio Uisp. Rallentano le prime della classe

Le prime rallentano e la classifica si accorcia. Perde l’imbattibilità in campionato L’Arena Metato, che cade 2-1 contro il Csf Bianchi Mda. Decidono Farrugia e Avanzato, mentre per i campioni in carica sigla Bozzi. Partita molto nervosa con 4 espulsi. Colpo 3-2 del GO I Passi 77 sull’Hotel Virginia. Cavarretta, Brandani e Bazzarelli firmano il successo. Agli sconfitti non bastano i centri di Matteo ed Enrico Manfredi. "È stata una partita aperta. Ci hanno creduto fino alla fine" commenta Stefano Valenzi dell’Hotel Virginia. Il Villa Diletta Bayern Versilia liquida 3-0 il Ctz. Con Marku 2 e Martini. "Partita a senso unico in cui abbiamo anche sprecato molto" sottolinea Simone Giaconi.

Con Guidetti e Conta il Bellariviera Leblon passa 2-0 sul Nuovo Mondo Fitness. "Successo meritato" assicura Andrea Becagli. Il Real Nocchi batte, con un tennistico 6-2, la Don Bosco Mazzola. Fambrini 2, Gigliotti, Ciaramitaro, Dini, Palmerini a referto. "Abbiamo sempre fatto la partita, anche nel primo tempo chiuso in parità. Nella ripresa abbiamo concretizzato" commenta Nicola Mugnaini per i vincitori. A sorpresa il Terrinca impone lo 0-0 all’Mb Team. "Partita equilibrata, che loro avrebbero meritato ai punti" ammette Giovanni Berlingeri dell’Mb Team. "Abbiamo fatto un ottima partita, dominando per lunghi tratti. È mancato solo il gol, come troppo spesso ci accade", dice Ludovico Pili del Terrinca.

Bel 2-2 tra Torcigliano Socoedi e Tdl Soccer. Tutto nella ripresa con i locali due volte avanti, con Pardini e Pandolfi, ma puntualmente ripresi da Marradi e Pardini. Non disputata, per mancanza di arbitri, Discobolo Croce Verde-Sconvolts.

Classifica: Arena Metato 25; Mb Team 23; Villa Diletta Bayern Versilia 20; Sconvolts 18; Torcigliano Socoedi e Scf Bianchi Mda 16; Discobolo Croce Verde e GO I Passi 77 15; Bellariviera Leblon 14; Tdl Soccer 13; Real Nocchi e Unione Quiesa Orange 9; Nuovo Mondo Fitness 8; Hotel Virginia 7; Terrinca e Ctz 6; Lube Cucine Viareggio 5; Piano di Mommio Manù 3; Don Bosco Mazzola 2.

Sergio Iacopetti