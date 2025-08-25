Il campionato di Promozione. Otto spezzine al via in un girone ricco di derby. Magra Azzurri-Follo alla giornata d’esordio

Mancano tre settimane all’inizio del campionato di Promozione girone B che alzerà il sipario il 14 settembre. Saranno otto le protagoniste provinciali che lotteranno duramente per assicurarsi quanto prima la salvezza e per poi chiarire solo con il tempo le proprie vere ambizioni: Canaletto Sepor, Don Bosco Spezia Calcio, Follo, Intercomunale Beverino, Levanto Calcio, Magra Azzurri, Santerenzina e Tarros Sarzanese.

Il primo derby sarà già alla giornata d’esordio con il Magra Azzurri che ospiterà il Follo. Nello stesso turno il Don Bosco Spezia Calcio sarà impegnato in trasferta contro l’Anpi Sport e Casassa, così come l’Intercomunale Beverino e il Levanto in esterna contro Angelo Baiardo e Vallescrivia. Match interni, invece, per Canaletto, Santerenzina e Tarros Sarzanese che rispettivamente affronteranno Calvarese, San Desiderio e San Cipriano.

Non meno avvincente sarà la seconda giornata, in programma il 21 settembre, in cui spiccano i derby Intercomunale Beverino-Canaletto e Follo-Santerenzina. Nel terzo turno saranno Santerenzina-Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese-Follo ad infiammare i tifosi. Il girone d’andata si concluderà il 21 dicembre con le sfide avvincenti Canaletto- Magra Azzurri ed Intercomunale Beverino-Tarros Sarzanese, mentre la fine della stagione 2025/2026 verrà sancita il 3 maggio con la 30ª ed ultima giornata.

Ad analizzare la stagione ci prova il mister del Magra Azzurri, Alessio Barletti: "Inizieremo subito con un derby sentito con il Follo, una squadra forte e ben allenata che secondo me sarà protagonista del campionato. Sono sicuro che sarà una bella partita, il nostro campo per l’occasione sarà tirato a lucido. Per il resto delle giornate dovremo ragionare partita dopo partita, senza pensare a lungo termine. A livello personale la sfida del 16 novembre a Santerenzo sarà stimolante, per il mio bellissimo passato con una società a cui sono molto legato".

Sul fronte Follo a parlare è il neo vice allenatore Gianluca Cozzani: "Il calendario? Sarà una stagione ricca di partite interessanti, considerando le squadre che vi partecipano. Rispetto al derby ritengo che sia uno scontro da seguire fino al 90° minuto".

Domenica 31 agosto si disputeranno invece le prime gare di Coppa Italia. Alle 18 nel girone G Intercomunale Beverino-Follo e Levanto-Canaletto e nel girone H Don Bosco-Magra Azzurri. A completare questo raggruppamento alle 20 sarà il match Santerezina-Tarros Sarzanese.

Ilaria Gallione