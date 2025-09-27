Il campionato. Domenica 5 ottobre ci sarà il debutto in casa del Genoa

L’inizio d’anno non è stato dei migliori: due ko e una sola vittoria nella Serie A Women’s Cup. Ma come detto il Milan Femminile guarda con fiducia ed entusiasmo al resto della stagione. In Serie A, esordio il 5 ottobre sul campo del Genoa, si punta a migliorare il quinto posto della scorsa annata e l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League. Bisognerà pertanto arrivare nelle prime tre posizioni ma non sarà facile. Juventus, Inter e Roma partono ancora davanti a tutte, mentre Fiorentina, Sassuolo e Lazio sono temibili outsiders da non sottovalutare.

Vista la volontà di tornare a vincere un trofeo, la Coppa Italia sarà in tal senso molto considerata dalle rossonere, che tra il 20 e il 21 dicembre faranno l’esordio nel secondo turno della competizione sempre contro il Genoa. "Voglio che le mie ragazze siano delle tigri, in grado di proporre un calcio aggressivo e divertente. In ogni partita tutte le miei calciatrici dovranno lottare, fino all’ultimo secondo, con la squadra e per la squadra", ha sottolineato il tecnico Suzanne Bakker, alla guida delle meneghine per il secondo anno di fila.

Al.St.