Il campionato. Possanzini:: "Contro la Vigor saremo pronti»

"Abbiamo commesso degli errori e su quelli dobbiamo concentrarci per correggerli". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, pensa alla netta sconfitta (5-1) a casa dell’Atletico Ascoli in Coppa in vista del campionato che inizierà domenica con i biancorossi che ospiteranno la Vigor Senigallia. Il punto è che dopo un buon primo tempo la partita è cambiata nella ripresa nel giro di un attimo: 15’ espulsione di Ciattaglia e rigore trasformato dai locali che hanno segnato altri due gol nel giro di 4 minuti. "Occorre analizzare con lucidità quanto successo per capire gli sbagli. Abbiamo fatto scelte errate correndo verso la porta e lasciando alle spalle spazi che l’Atletico ha saputo cogliere e sfruttare appieno. Alla fine abbiamo commesso diversi errori che al limite possono essere formativi".

Il tecnico chiede maggiore attenzione. "In quei frangenti – sottolinea – occorre avere maggiore equilibrio". L’allenatore ringrazia la società. "Qui mi sento apprezzato e ciò mi spinge a migliorarmi, a dovere dare un qualcosa in più ed è un atteggiamento che ovviamente coinvolge anche lo staff". È iniziata una settimana importante che porta all’esordio in campionato. "Domenica la Maceratese ritroverà la D e, al di là del risultato in Coppa Italia, ci arriviamo con il massimo dell’entusiasmo e ci faremo trovare pronti. Gli errori fanno parte del gioco, ma siamo vogliosi di ottenere il risultato". Dall’altra parte del campo ci sarà la Vigor Senigallia. "Un’avversaria consolidata nella categoria, che ha lottato per i primi posti, un avversario di valore. Potremo contare sul nostro pubblico la cui assenza domenica scorsa si è fatta sentire, i supporter dovranno trascinare i ragazzi perché servirà una gara senza sbavature, dovremo alzare il livello perché è quanto richiesto dalla D rimanendo concentrati dall’inizio fino al fischio finale". Il centrocampista Alessandro De Angelis, ex Vigor, salterà la partita perché deve scontare un turno di squalifica.