Il campionato Uisp. Derby fra gli hotel. Il Virginia va in testa

Di rinvio in rinvio il campionato Uisp è arrivato alla 4° giornata, sebbene ci sia ancora chi, come il CtzImballaggi Francè, non abbia ancora giocato una singola partita. In testa sale solitario l’Hotel Virginia che supera 2-1 il BellarivieraRistorante La Casina. Decisivi Ceccarelli e Manfredi, per gli sconfitti sigla Baglini. Tra Villa DilettaBayern Versilia e TorciglianoSocoedi è 2-2. Tutto nella ripresa con i locali avanti con Bianchi, ma Chicchi e Viviani ribaltano tutto. Nel finale pareggia Martini. “Bella partita giocata su ritmi alti - assicura Simone Giaconi del Villa DilettaBayern Versilia -. Il pari è il risultato più giusto”. “Abbiamo pagato a caro prezzo due errori difensivi” dice Andrea Giannini del TorciglianoSocoedi.

Altro pareggio è quello tra Unione Quiesa Orange e Tdl Soccer per 1-1. Tutto accade nel recupero. Ospiti avanti con la mezza rovesciata di Bitto, il pari su punizione perfetta è firmato Simonetti. “Alla fine il punto va bene - sottolinea Francesco Artigiani per il Tdl Soccer - anche se avevamo fatto la bocca al successo”. “Partita blanda che si è animata nel finale” conferma Federico Zompa dell’Unione Quiesa Orange.

Bel 4-1 dell’Mb Team, di mister Balderi, sul Real Nocchi cui non basta Fambrini. Decidono Luchetti, Corno, Signorino e Seragini. “Grande prestazione - dice Giovanni Berlingeri dell’Mb Team - e super ripresa”. “Nel primo tempo, chiuso sull’ 1-1, abbiamo retto ma nella ripresa siamo crollati” ammette Francesco Raffaelli del Real Nocchi. Altro 4-1 è quello dei campioni in carica dell’Arena Metato sull’Msa Force Diavolo. Sblocca Bianco e raddoppia Bozzi, Cima accorcia ma Barbagallo e Distefano chiudono i giochi. “Successo ineccepibile” dice Gianluca Franchi dell’Arena Metato. Di altro avviso Ernesto Toto dell’MsaForce Diavolo: “Abbiamo creato molto e altrettanto sprecato. Il risultato non rispecchia quanto visto in campo e loro sono stati anche molto fallosi”. Frizzante 4-3 del Piano di MommioManu sul Lube Cucine Viareggio. Decisiva la doppietta di Manfredi, il gran gol di ‘Skizzo’ Marradi e l’acuto di Mazza. Per gli sconfitti a referto Del Soldato, Moriconi e De Pietro. “Grande partita e grande vittoria” gongola lo stesso Stefano Marradi. Bartolucci e Battelli, di rimonta, firmano il 2-1 del Terrinca Calcio sul Nuovo Mondo Fitness cui non basta Da Mommio. “Successo di carattere” commenta Ludovico Pili (Terrinca).

Classifica: Hotel Virginia 9; TorciglianoSocoedi 7; Croce Verde Discobolo, Mb Team e MsaForce Diavolo 6; Unione Quiesa Orange 5; Villa DilettaBayern Versilia e Tdl Soccer 4; Arena Metato, BellarivieraRistorante La Casina, Terrinca Calcio e Piano di MommioManu 3; CtzImballaggi Francè, Nuovo Mondo Fitness e Lube Cucine Viareggio 0.

Sergio Iacopetti