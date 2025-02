Il campionato Uisp. Vittoria in alta quota per la capolista Metato. La Croce Verde stende il Ctz Imballaggi

L’Arena Metato vince di misura 1-0 sul campo del Terrinca. Decide la rete di Di Bianco a 15’ dalla fine, ma la capolista aveva colpito anche tre pali, di cui uno su rigore, sempre con Amdiaze. Vince alla grande lo Sconvolts che surclassa 4-0 l’Mb Team. Reti di: Lombardi, Morra, Morra e Barbosa a segno. "Nei primi 15’ la partita è stata combattuta, ma trovato il vantaggio poi l’abbiamo sempre controllata - dice Adriano Pasquini -. Successo ineccepibile". "Abbiamo giocato male, senza concentrazione. Sul 2-0 l’arbitro ci ha annullato anche un gol, fischiando un fallo per noi non dando la regola del vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione ma ci siamo scoperti troppo"," è l’analisi di Giovanni Berlingeri. Con le doppiette di Amin e di Zappalà la Croce Verde Discobolo batte 4-0 il Ctz Imballaggi. "Ottima prestazione nonostante le assenze", dice Mario Limetti. Spettacolare 3-3 tra Real Nocchi e Unione Quiesa Orange. Emanuele Pardini, Lorenzo Pardini e Fambrini per i locali. Simonetti, Granducci e Fustini per gli ospiti.

La Lube Cucine Viareggio sorprende 3-1 il Bellariviera Leblon. La doppietta di Del Soldato e il centro di Di Pietro mettono la strada in discesa. Accorcia Guidetti. "Successo meritatissimo per le tante occasioni create" sottolinea Mauro Casanova. "Siamo scesi in campo spenti" riconosce Andrea Becagli. Con Pacciardi, Borghini e Puntoni il GO I Passi 77 batte 3-2 il Nuovo Mondo Fitness, cui non bastano i centri di Da Mommio e Pasqualetti. La Don Bosco Mazzola supera 2-1 il Tdl Soccer. Decidono Paganelli e Pardini, vano l’acuto di Bitto. "Successo meritato e che poteva essere anche più largo", dice Roberto Barattini. Non giocata per impraticabilità del campo Scf Bianchi Mda-Villa Diletta Bayern Versilia.

Classifica: Arena Metato 28; Mb Team 23; Sconvolts 21; Villa Diletta/Bayern Versilia 20; Croce Verde Discobolo e GO I Passi 77 18; Torcigliano e Csf Bianchi 16; Bellariviera Leblon 14; Tdl Soccer 13; Real Nocchi e Unione Quiesa Orange 10; Nuovo Mondo Fitness e Lube Cucine Viareggio 8; Hotel Virginia 7; Ctz Imballaggi e Terrinca 6; Don Bosco Mazzola 5; Piano di Mommio Manu 3.

Sergio Iacopetti